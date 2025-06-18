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Maisons de retraite / EHPAD à Châteauneuf-Grasse (06740)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Châteauneuf-Grasse

prise en charge excellente!!!

Par Maurice A. Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse

prise en charge de qualité de mon proche et établissement bien tenue

Par Mr E. Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse

merci pour votre patience et votre travail

Par Solene R. Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse

je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité et le soin mis en place pour les résidents, bravo!

Par Isabelle H. Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse

ehpad de qualité conforme au service demandé

Par Caillat H. Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse

Maisons de retraite / EHPAD proche de Châteauneuf-Grasse

Départements proche de de Alpes-Maritimes