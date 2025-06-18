Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Châteauneuf-Grasse
prise en charge de qualité de mon proche et établissement bien tenue
Par Mr E. • Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse
merci pour votre patience et votre travail
Par Solene R. • Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse
je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité et le soin mis en place pour les résidents, bravo!
Par Isabelle H. • Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse
ehpad de qualité conforme au service demandé
Par Caillat H. • Résidence Diamantine , Châteauneuf-Grasse