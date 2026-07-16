Maisons de retraite et EHPAD à Nice

Nice compte 36 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble de la commune et ses quartiers, du Vieux-Nice aux collines de Cimiez en passant par le secteur du port et l'arrière-pays niçois. Cette offre conséquente reflète le poids démographique des seniors sur la Côte d'Azur, où près d'un habitant sur trois a plus de 60 ans. Avec une capacité totale de 457 logements, la ville propose une vraie diversité de structures, des petites unités familiales aux résidences médicalisées de grande taille, qui s'adaptent aux différents niveaux de dépendance et aux budgets variés des familles azuréennes.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Nice

Les établissements niçois se regroupent surtout dans les quartiers résidentiels calmes, à l'écart de l'agitation du centre-ville mais bien desservis par les transports en commun. Cimiez, ancien quartier de villégiature reconverti en zone résidentielle prisée, accueille plusieurs résidences haut de gamme installées dans d'anciennes propriétés bourgeoises. Le secteur de Saint-Maurice, Gairaut et les hauteurs niçoises proposent des structures avec espaces verts et vue dégagée sur la baie. D'autres établissements se trouvent à proximité immédiate du centre, dans les quartiers de Riquier, du Port ou de Magnan, ce qui facilite les visites des proches qui résident en ville.

La répartition par statut juridique montre une nette dominante du secteur privé avec 27 structures, dont 10 appartiennent au privé non lucratif (associations, congrégations, mutuelles). Le secteur public représente 9 établissements, gérés majoritairement par le CCAS de Nice ou par des hôpitaux publics. Cette pluralité d'acteurs garantit une offre variée en termes de projets de vie, de tarifs et d'orientations religieuses ou laïques. Pour élargir vos recherches au-delà de Nice, consultez les autres communes du département via la page Maisons de retraite et EHPAD en Alpes-Maritimes, qui recense l'intégralité des structures du 06.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Nice

Le prix médian d'un hébergement en maison de retraite ou EHPAD à Nice s'établit à 3330 €/mois, un tarif supérieur à la moyenne nationale qui reflète à la fois le coût de l'immobilier sur la Côte d'Azur et la qualité des prestations proposées. La fourchette tarifaire s'étend de 1200 € à 5400 €/mois, écart considérable qui s'explique par plusieurs facteurs : statut de l'établissement, niveau de confort des chambres (simple, double, avec terrasse, vue mer), services inclus, et localisation dans la ville.

Les établissements publics et certaines structures associatives habilitées à l'aide sociale affichent les tarifs les plus accessibles, à partir de 1800 à 2500 €/mois pour un hébergement standard. Les résidences privées commerciales, notamment dans les quartiers prisés de Cimiez ou face à la mer, peuvent dépasser 4500 €/mois, surtout pour des chambres individuelles spacieuses avec balcon. À ce tarif d'hébergement s'ajoute le tarif dépendance, calculé selon le GIR du résident, qui couvre l'aide à la vie quotidienne (toilette, repas, habillage). Pour comprendre la structure exacte de la facture mensuelle, consultez notre guide complet des tarifs en EHPAD.

Bien choisir son établissement à Nice

Le choix d'une maison de retraite repose sur plusieurs critères qu'il faut hiérarchiser selon la situation de votre proche. La proximité géographique avec la famille reste un facteur déterminant : un établissement à 15 minutes de chez vous facilitera grandement la régularité des visites, ce qui pèse lourd sur le moral du résident. La taille de la structure compte aussi : certaines familles préfèrent les petites unités de 40 à 60 places, plus familiales, quand d'autres se rassurent avec les grands EHPAD médicalisés qui disposent de plateaux techniques complets.

Avant toute décision, prévoyez plusieurs visites à des horaires différents (matin, repas du midi, après-midi) pour observer la vie quotidienne réelle. Posez des questions précises sur le ratio de personnel soignant par résident, la stabilité des équipes, le projet d'animation, la gestion des urgences nocturnes et la politique en cas d'aggravation de la dépendance. Notre checklist pour visiter un EHPAD détaille les 30 points à vérifier sur place. Méfiez-vous des établissements qui refusent les visites improvisées ou qui ne montrent pas l'ensemble des espaces communs.

Soins et vie quotidienne

Les maisons de retraite et EHPAD niçois proposent un accompagnement médicalisé permanent, avec une équipe pluridisciplinaire qui inclut médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants et psychologue. Les soins quotidiens couvrent l'hygiène, la distribution des médicaments, la prévention des chutes et le suivi des pathologies chroniques. Les résidents conservent le libre choix de leur médecin traitant, qui peut continuer à se déplacer dans l'établissement.

Côté vie sociale, les structures niçoises tirent parti du climat méditerranéen pour proposer de nombreuses activités extérieures : promenades sur la Promenade des Anglais pour les établissements proches du front de mer, jardinage thérapeutique, sorties au marché aux fleurs Cours Saleya. Les ateliers réguliers comprennent généralement gymnastique douce, ateliers mémoire, chant, jeux de société, animations intergénérationnelles avec les écoles du quartier et célébrations des fêtes traditionnelles niçoises. La qualité de la restauration figure parmi les critères les plus importants pour le bien-être des résidents : privilégiez les établissements qui cuisinent sur place avec des produits frais et qui adaptent les menus aux régimes médicaux et aux préférences culturelles.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements niçois proposent trois grandes formules d'accueil adaptées à des besoins différents :

L'hébergement permanent : solution de long terme quand le maintien à domicile n'est plus envisageable, avec un projet de vie individualisé.

: solution de long terme quand le maintien à domicile n'est plus envisageable, avec un projet de vie individualisé. L'hébergement temporaire : séjour de 1 à 90 jours par an, idéal après une hospitalisation, pendant les vacances de l'aidant familial ou en période de convalescence.

: séjour de 1 à 90 jours par an, idéal après une hospitalisation, pendant les vacances de l'aidant familial ou en période de convalescence. L'accueil de jour : présence quelques jours par semaine, sans nuitée, pour soulager les aidants et stimuler le résident tout en préservant son maintien à domicile.

L'accueil de jour connaît un développement important à Nice, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Plusieurs structures disposent d'unités spécialisées (UHR, PASA) avec un encadrement renforcé et des activités thérapeutiques adaptées aux troubles cognitifs. Pour en savoir plus sur ces dispositifs, consultez notre dossier sur l'accueil de jour.

APA, ASH et aides financières à Nice

Plusieurs aides permettent d'alléger la facture mensuelle d'un hébergement en EHPAD. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA en établissement) prend en charge tout ou partie du tarif dépendance, en fonction du GIR du résident et de ses ressources. Elle est versée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes après évaluation par l'équipe médico-sociale. Le dossier se dépose auprès du CCAS de Nice ou directement auprès du département.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) intervient quand les revenus du résident ne couvrent pas le tarif d'hébergement, mais elle est récupérable sur la succession et soumise à l'obligation alimentaire des descendants. Seuls les établissements habilités à l'aide sociale peuvent recevoir des bénéficiaires de l'ASH : à Nice, cela concerne principalement les structures publiques et certaines associatives. Les aides au logement (APL ou ALS versées par la CAF) peuvent également s'appliquer dans les établissements conventionnés. Enfin, n'oubliez pas la réduction d'impôt de 25% sur les frais d'hébergement et de dépendance, dans la limite de 10 000 € de dépenses annuelles. Notre guide des aides financières détaille toutes les démarches à entreprendre.

Pour comparer les 36 maisons de retraite et EHPAD à Nice, consulter les disponibilités en temps réel et obtenir des devis personnalisés, utilisez le comparateur BookingSeniors Nice. Vous pouvez également étendre votre recherche aux communes voisines comme Cannes, Antibes, Grasse, Menton ou Cagnes-sur-Mer, selon les besoins de votre proche et la proximité avec votre domicile.