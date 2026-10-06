La résidence Les Jasmins de Cabrol accepte-t-elle les aides financières ? Oui, l'établissement est habilité à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et à l'aide au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident. L'équipe de direction peut vous accompagner dans la constitution des dossiers.

Où se situe exactement l'établissement et comment le contacter ? La résidence se trouve au 305 Chemin de Cabrol, à Pégomas (06580), dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez joindre l'équipe par téléphone au 04 97 01 18 18 ou par e-mail à dir-jasmins-pegomas@domusvi.com. L'établissement est proche de Grasse et de Cannes.