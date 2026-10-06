Les Jasmins de Cabrol à Pégomas (06)
4.9 (25)
Maison de retraite / EHPAD à Pégomas (06)
305 Chemin de Cabrol, 06580 Pégomas
Les points forts de l'établissement
Établissement géré par le groupe DomusVi Habilité APA, ASH et aide au logement Cadre méditerranéen calme à Pégomas
À propos de l'établissement
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Les Jasmins de Cabrol
Questions fréquentes
La résidence Les Jasmins de Cabrol accepte-t-elle les aides financières ?
Oui, l'établissement est habilité à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et à l'aide au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident. L'équipe de direction peut vous accompagner dans la constitution des dossiers.
Où se situe exactement l'établissement et comment le contacter ?
La résidence se trouve au 305 Chemin de Cabrol, à Pégomas (06580), dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez joindre l'équipe par téléphone au 04 97 01 18 18 ou par e-mail à dir-jasmins-pegomas@domusvi.com. L'établissement est proche de Grasse et de Cannes.
Quel type d'établissement et de cadre propose Les Jasmins de Cabrol ?
Il s'agit d'un établissement privé géré par le groupe DomusVi. La résidence bénéficie d'un cadre calme et verdoyant typique de l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, avec des espaces extérieurs propices à la promenade. Des animations et services du quotidien y sont proposés pour le confort des résidents.
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