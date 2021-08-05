Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cagnes-sur-Mer
Mon père est arrivé dans cette résidence médicalisée fin novembre 2024, et nous en sommes pleinement satisfaits. Deux points forts ressortent immédiatement : le bien-être de l’humain est clairement une priorité, et l’espace de vie est particulièrement agréable. La décoration intérieure rappelle celle d’un bel hôtel, ce qui contribue à une atmosphère chaleureuse et apaisante. Mon père s’y sent très bien, ce qui est le plus important pour nous. La cuisine est excellente, les soins sont toujours adaptés à ses besoins, et le personnel – qu’il s’agisse de l’équipe médicale ou de l’encadrement – est d’un grand professionnalisme, tout en restant bienveillant et à l’écoute. Un grand merci à toute l’équipe pour la qualité de l’accueil et du suivi au quotidien !
Par Laurence P. • Résidence Les Vallieres , Cagnes-sur-Mer
Résidence calme, chaleureuse et de confiance. Ma maman y a vécu les six derniers mois de sa vie et je remercie tout le personnel pour les soins et l'attention qui lui ont été prodigués. Sans oublier le très bel anniversaire organisée pour ses 100 ans qui restera un souvenir joyeux et émouvant pour la famille.
Par Lc R. • Résidence Les Vallieres , Cagnes-sur-Mer
J’ai ma maman qui est dans cet établissement , je trouve que le personnel : docteur , infirmière , directrice , cadre , aide soignante et agent d’entretien sont d’une gentillesse avec les résidents , la maison de retraite est très accueillante et très propre. Je conseille vraiment cet etablissement .
Par Martine W. • Les Jardins D'Ines , Cagnes-sur-Mer
Maison de retraite très accueillante. Personnel bienveillant. Ma mère a terminé sa vie dans un cadre agréable. Je recommande cette maison de retraite
Par Sandrine D. • Résidence Les Vallieres , Cagnes-sur-Mer
Mon Papa est dans cette maison de retraite en unité protégée et je suis très contente de cet établissement. Le personnel est très sympathique et attaché à ses résidents. Saint aux articles de Nice Matin je les trouve diffamatoire. Je suis à la disposition de ce journaliste pour de plus ample renseignement !
Par Nathalie S. • Les Jardins D'Ines , Cagnes-sur-Mer