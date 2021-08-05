Mon père est arrivé dans cette résidence médicalisée fin novembre 2024, et nous en sommes pleinement satisfaits. Deux points forts ressortent immédiatement : le bien-être de l’humain est clairement une priorité, et l’espace de vie est particulièrement agréable. La décoration intérieure rappelle celle d’un bel hôtel, ce qui contribue à une atmosphère chaleureuse et apaisante. Mon père s’y sent très bien, ce qui est le plus important pour nous. La cuisine est excellente, les soins sont toujours adaptés à ses besoins, et le personnel – qu’il s’agisse de l’équipe médicale ou de l’encadrement – est d’un grand professionnalisme, tout en restant bienveillant et à l’écoute. Un grand merci à toute l’équipe pour la qualité de l’accueil et du suivi au quotidien !

Par Laurence P. • Résidence Les Vallieres , Cagnes-sur-Mer