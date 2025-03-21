Mon papa est resté 6 mois dans cet établissement familial et chaleureux, dans un cadre très agréable. La directrice, Mme Clarys, a toujours été disponible et bienveillante. Idem pour le personnel soignant et encadrant. Mon papa a toujours été bien entouré et chouchouté. L'infirmière cadre, Noëlle, s'est montré d'une grande gentillesse et d'un grand réconfort. Je remercie encore toutes ces personnes pour leur humanité et pour tout ce qu'elles ont fait pour nous et notre papa.

Par Sylvie B. • Le Château de la Brague , Antibes