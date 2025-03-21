Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Antibes
Mon papa est resté 6 mois dans cet établissement familial et chaleureux, dans un cadre très agréable. La directrice, Mme Clarys, a toujours été disponible et bienveillante. Idem pour le personnel soignant et encadrant. Mon papa a toujours été bien entouré et chouchouté. L'infirmière cadre, Noëlle, s'est montré d'une grande gentillesse et d'un grand réconfort. Je remercie encore toutes ces personnes pour leur humanité et pour tout ce qu'elles ont fait pour nous et notre papa.
Par Sylvie B. • Le Château de la Brague , Antibes
Lieu très agréable avec un personnel qualifié, disponible à l écoute des patients et de la famille Repas de qualité et très appréciés par les occupants La directrice la psychologue et les aides soignantes au top ! Je vous recommande !
Par Claude F. • Le Château de la Brague , Antibes
Papa est au château de la Brague depuis quelques mois, il a repris force et joie, entouré d'un personnel bienveillant, à l'écoute et chaleureux. Dès le départ, l'accueil a été performant tant au niveau de la Direction, qu'au niveau des personnels soignants et accompagnants dont l'efficacité et la bonne humeur rendent le séjour de papa enpreint de douceur et de bien-être. Merci chaleureusement à Madame Clarys, Directrice de l'établissement et à l'ensemble de ses collaborateurs.
Par Nicole P. • Le Château de la Brague , Antibes
Merci beaucoup aux aidants du château de la brague pour l’accompagnement de nos aînés. Wendy notamment l’animatrice est très attentionnée avec les résidents et propose beaucoup d’activités / animations diverses. C’est très agréable d’avoir vu cela. Madame Clarys est aussi très à l’écoute. Beaucoup d’animations « bien être » proposées par des aidants internes et externes. Merci encore.
Par Alexandre G. • Le Château de la Brague , Antibes
Voir ma grand-mère intégrer un EHPAD n’était pas chose facile. Je me suis donc rendu pendant une semaine Dans cet établissement. J’ai pu constater le dévouement et accompagnement du personnel toujours enthousiaste. Les activités quotidiennes proposées sont un plus et permettent de rythmer la journée des résidents. Le personnel y est attentionné souriant et dévoué, toujours soucieux de bien faire et avec respect. Nous sommes tous reconnaissants.
Par Lalie • Le Château de la Brague , Antibes