J'ai beaucoup de chance, ma maman est placée dans cet établissement, où je n'ai que des compliments à faire, que ce soit le personnel, de tous les niveaux, la direction, ma maman est gâtée, choyée, tout le monde est aux petits soins, que ce soit pour les patients ou les familles, la cuisine est faite sur place, bref excellente maison de retraite ,que du positif merci à toute l'équipe .1 an après cette publication je tenais a nouveau à féliciter, cet établissement, ma maman ayant eu quelques petits soucis dû à son grand âge, les infirmières m'ont tenue, au courant de tout régulièrement et toujours autant de bienveillance, c'est propre, ça sent bon,tout le monde à le sourire, vraiment un bonheur ce lieu où il fait bon vivre

Par Annick F. • Les Jardins De Pauline , Le Cannet