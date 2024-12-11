Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Cannet
Ma maman a séjourné dans cet établissement, je n'ai que des compliments à adresser à toute l'équipe soignante, administrative et à la direction. Les locaux sont bien très bien entretenus, c'est beau, on y mange très bien. Tout le monde est aux petits soins pour les résidents. Vous pouvez y confier vos proches les yeux fermés.
Par Géraldine P. • La Villa des Saules , Le Cannet
J'ai beaucoup de chance, ma maman est placée dans cet établissement, où je n'ai que des compliments à faire, que ce soit le personnel, de tous les niveaux, la direction, ma maman est gâtée, choyée, tout le monde est aux petits soins, que ce soit pour les patients ou les familles, la cuisine est faite sur place, bref excellente maison de retraite ,que du positif merci à toute l'équipe .1 an après cette publication je tenais a nouveau à féliciter, cet établissement, ma maman ayant eu quelques petits soucis dû à son grand âge, les infirmières m'ont tenue, au courant de tout régulièrement et toujours autant de bienveillance, c'est propre, ça sent bon,tout le monde à le sourire, vraiment un bonheur ce lieu où il fait bon vivre
Par Annick F. • Les Jardins De Pauline , Le Cannet
Personnel bienveillant très bonne équipe peu de turnover ce qui est très bon signe .Établissement bien tenu les résidents sont bien soignés les hommes toujours rasés les femmes bien coiffées les mains faites .Bonne ambiance belle animation avec Romain et Charley .En temps que femme de résident je suis toujours bien accueillie et aidée psychologiquement .Très bon contact avec le personnel médical et les aides ménagères et Karine la super gouvernante Je remercie le directeur et toute son équipe.
Par Catherine B. • Les Jardins De Pauline , Le Cannet
Ma grand-mère a séjourné dans cet établissement il y a quelque temps. Les équipes soignantes et le directeur ont été à notre écoute du début à la fin. Malgré des moments difficiles pour nous, ma grand-mère a été accompagnée et suivie médicalement de façon très professionnelle et attentive. Nous remercions vivement le personnel pour leur bienveillance et particulièrement M. Selbonne pour sa disponibilité et sa réactivité. Famille Thomas.
Par Lorena A. • La Villa des Saules , Le Cannet
Un établissement exceptionnel ! Dès notre arrivée, nous avons été accueillis avec chaleur et bienveillance. Le personnel est tout simplement incroyable : toujours à l'écoute, souriant et dévoué. Les résidents bénéficient d'une attention personnalisée et d'activités variées qui égayent leur quotidien. Les locaux sont propres, lumineux, et bien aménagés, offrant un cadre agréable et sécurisé. Ma famille et moi sommes particulièrement reconnaissants pour la qualité des soins et l'humanité avec laquelle chaque résident est traité. Nous recommandons cette maison de retraite les yeux fermés, elle mérite amplement ses éloges. Merci à toute l'équipe pour leur engagement et leur professionnalisme
Par Jonathan B. • La Villa des Saules , Le Cannet