Résidence Villa Foch à Nice (06)
5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Nice (06)
29 Avenue Marechal Foch , 06000 Nice
Les points forts de l'établissement
Équipe et infirmière de nuit internes Habilité APA, ASH et APL/ALS Emplacement central à Nice
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Villa Foch
Questions fréquentes
Y a-t-il une présence soignante la nuit à la Villa Foch ?
Oui, la résidence dispose d'une équipe de nuit et d'une infirmière de nuit internes. Une présence soignante est ainsi assurée en continu, de jour comme de nuit, pour la sécurité et le suivi des résidents.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ?
La Résidence Villa Foch est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les familles peuvent solliciter ces dispositifs selon leur situation pour participer au financement de l'hébergement.
Un suivi médical et psychologique est-il assuré ?
Oui, l'établissement s'appuie sur un médecin coordonnateur, une infirmière cadre et des aides-soignants internes. Un psychologue interne accompagne également les résidents, et des intervenants comme le psychiatre et le kinésithérapeute interviennent en externe selon les besoins.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Villa Foch
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Les Vallées de Désirée
4.7 (7)
Touët-sur-Var (06710)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 310 € par mois
Places disponibles
Les Jasmins de Cabrol
4.9 (25)
Pégomas (06580)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 600 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Cayrons
4.9 (8)
Vence (06140)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 450 € par mois
Places disponibles
Résidence Bleu Soleil
4.8 (19)
Nice (06000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Vallieres
5.0 (25)
Cagnes-sur-Mer (06800)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 780 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Jardins de Fanton
4.9 (31)
Pégomas (06580)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Nice
- Maisons de retraite / EHPAD→
Grasse(8)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cagnes-sur-Mer(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Tourrette-Levens(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cannes(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Le Cannet(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Laurent-du-Var(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mougins(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Menton(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Antibes(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vence(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vallauris(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
L'Escarène(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Contes(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mouans-Sartoux(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pégomas(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Drap(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Tende(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-Grasse(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-les-Pins(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Beausoleil(2)