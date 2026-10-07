Y a-t-il une présence soignante la nuit à la Villa Foch ? Oui, la résidence dispose d'une équipe de nuit et d'une infirmière de nuit internes. Une présence soignante est ainsi assurée en continu, de jour comme de nuit, pour la sécurité et le suivi des résidents.

Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ? La Résidence Villa Foch est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les familles peuvent solliciter ces dispositifs selon leur situation pour participer au financement de l'hébergement.