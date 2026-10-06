La résidence accepte-t-elle les aides sociales pour financer le séjour ? Oui. La Bastide du Moulin est habilitée à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) ainsi qu'aux aides au logement APL et ALS. Vous pouvez mobiliser ces dispositifs selon la situation de votre proche pour réduire le reste à charge.

Où se situe exactement La Bastide du Moulin ? La résidence se trouve au 3 Chemin de l'Avarie, à Auribeau-sur-Siagne (06810), dans les Alpes-Maritimes. Elle bénéficie d'un cadre provençal calme, à proximité des berges de la Siagne et de l'arrière-pays cannois.