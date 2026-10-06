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La Bastide du Moulin à Auribeau-sur-Siagne (06)

5.0 (23)
Maison de retraite / EHPAD à Auribeau-sur-Siagne (06)
3 Chemin de L’avarie, 06810 Auribeau-sur-Siagne

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre provençal calme près de la Siagne Résidence du groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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La Bastide du Moulin

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Questions fréquentes

La résidence accepte-t-elle les aides sociales pour financer le séjour ?
Oui. La Bastide du Moulin est habilitée à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) ainsi qu'aux aides au logement APL et ALS. Vous pouvez mobiliser ces dispositifs selon la situation de votre proche pour réduire le reste à charge.
Où se situe exactement La Bastide du Moulin ?
La résidence se trouve au 3 Chemin de l'Avarie, à Auribeau-sur-Siagne (06810), dans les Alpes-Maritimes. Elle bénéficie d'un cadre provençal calme, à proximité des berges de la Siagne et de l'arrière-pays cannois.
Comment contacter l'établissement pour organiser une visite ?
Vous pouvez joindre La Bastide du Moulin par téléphone au 04 97 01 15 00 ou par email à dir-bastide-auribeau@domusvi.com. L'équipe de direction pourra vous renseigner sur les disponibilités et convenir d'un rendez-vous pour découvrir la résidence.

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