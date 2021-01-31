je recommande fortement cet ORPEA . mon mari y est depuis un mois et tout le monde est exceptionnel . merci à toute l'équipe qui s'occupe tellement bien des résidants. merci également à Jhean marc qui prépare des repas incroyables ; bravo à tous et un grand merci mon mari nous à quitté hier, il a été pendant plus d'un an à la Villa Gallia et je tenais du plus profond de mon coeur à remercier toute l'équipe pour le soutient et l'accompagnent . merci à vous tous . vous allez me manquer . je ne vous oublirais pas . merci pour mon mari qui est parti serein .Un grand merci bravo

Par Cathy T. • Résidence Villa Gallia , Cannes