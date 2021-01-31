Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cannes
Une très belle résidence , des équipes souriantes, une direction présente et investie pour la prise en charge de nos ainés
Par Manuella M. • Résidence Villa Gallia , Cannes
Merci à toute l équipe dans la prise en charge de la dernière année de vie de ma mère Je recommande cette maison en raison de la qualité des personnes de la réception de l humanité de la directrice de la gentillesse et de l implication du personnel d étage de la disponibilité des Kine et infirmières J ai personnellement connu de nombreuses maisons de retraite dans mon exercice et je constate que Seren est de loin la meilleure
Par Jean-marc L. • Résidence Seren , Cannes
Je tiens à remercier et à féliciter toute l'équipe de la Villa Gallia pour leur professionnalisme, leur bienveillance, leur écoute, leur patience...aussi bien avec les résidents qu'auprès des familles.
Par Claire D. • Résidence Villa Gallia , Cannes
Excellente maison de retraite !!! Bienveillance, empathie, humanité, réconfort et très bonne ambiance envers les résidents et leur famille, sont les priorités de la "Villa Seren" L'ensemble du personnel fait preuve d'un très grand professionnalisme. Un grand merci à tous !!!!
Par Marie-france N. • Résidence Seren , Cannes
je recommande fortement cet ORPEA . mon mari y est depuis un mois et tout le monde est exceptionnel . merci à toute l'équipe qui s'occupe tellement bien des résidants. merci également à Jhean marc qui prépare des repas incroyables ; bravo à tous et un grand merci mon mari nous à quitté hier, il a été pendant plus d'un an à la Villa Gallia et je tenais du plus profond de mon coeur à remercier toute l'équipe pour le soutient et l'accompagnent . merci à vous tous . vous allez me manquer . je ne vous oublirais pas . merci pour mon mari qui est parti serein .Un grand merci bravo
Par Cathy T. • Résidence Villa Gallia , Cannes