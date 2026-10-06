Les Jardins De Pauline à Le Cannet (06)
4.9 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Le Cannet (06)
3 Chemin des Fades , 06110 Le Cannet
Les points forts de l'établissement
Équipe médicale interne présente jour et nuit Habilitée APA, ASH et APL/ALS Cadre verdoyant avec jardin au Cannet
À propos de l'établissement
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Les Jardins De Pauline
Questions fréquentes
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
Oui, la résidence dispose d'une équipe de nuit interne qui veille en permanence sur les résidents. Un médecin coordonnateur, une infirmière cadre et des aides-soignants internes assurent le suivi médical au quotidien. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.
Quelles aides financières peut-on demander pour ce séjour ?
L'établissement est habilité à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Selon le niveau de dépendance et les ressources de votre proche, vous pouvez solliciter un ou plusieurs de ces dispositifs. Les équipes peuvent vous orienter dans la constitution des dossiers.
Un accompagnement psychologique est-il proposé aux résidents ?
Oui, un psychologue intervient en interne au sein de la résidence. Un ergothérapeute complète cet accompagnement pour soutenir l'autonomie et le bien-être des résidents. Ces professionnels participent au suivi personnalisé de chaque personne accueillie.
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Les Jardins De Pauline
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