Une présence médicale est-elle assurée la nuit ? Oui, la résidence dispose d'une équipe de nuit interne qui veille en permanence sur les résidents. Un médecin coordonnateur, une infirmière cadre et des aides-soignants internes assurent le suivi médical au quotidien. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.

Quelles aides financières peut-on demander pour ce séjour ? L'établissement est habilité à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Selon le niveau de dépendance et les ressources de votre proche, vous pouvez solliciter un ou plusieurs de ces dispositifs. Les équipes peuvent vous orienter dans la constitution des dossiers.