Les Jardins De Grasse à Grasse (06)
5.0 (28)
Maison de retraite / EHPAD à Grasse (06)
41 Rue Jeanne Jugan , 06130 Grasse
Les points forts de l'établissement
Médecin coordonnateur et équipe de nuit internes Habilitée APA, ASH et aides au logement Cadre provençal verdoyant à Grasse
À propos de l'établissement
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Les Jardins De Grasse
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont possibles dans cette résidence ?
La résidence Les Jardins De Grasse est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et aux aides au logement APL / ALS. Ces dispositifs facilitent l'accès à l'hébergement selon la situation et le niveau de dépendance de votre proche. L'équipe d'accueil peut vous orienter dans vos démarches.
Une surveillance médicale est-elle assurée la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en permanence pour veiller sur les résidents. Un médecin coordonnateur interne supervise par ailleurs l'organisation des soins au sein de l'établissement. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.
Mon proche peut-il personnaliser sa chambre ?
Oui, les résidents sont invités à aménager leur chambre avec leurs effets personnels, leur mobilier et leurs objets familiers. Cette personnalisation aide à recréer un environnement rassurant et à favoriser le sentiment d'être chez soi. L'équipe accompagne chaque nouvel arrivant dans son installation.
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Les Jardins De Grasse
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