Quelles aides financières sont possibles dans cette résidence ? La résidence Les Jardins De Grasse est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et aux aides au logement APL / ALS. Ces dispositifs facilitent l'accès à l'hébergement selon la situation et le niveau de dépendance de votre proche. L'équipe d'accueil peut vous orienter dans vos démarches.

Une surveillance médicale est-elle assurée la nuit ? Une équipe de nuit interne est présente en permanence pour veiller sur les résidents. Un médecin coordonnateur interne supervise par ailleurs l'organisation des soins au sein de l'établissement. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.