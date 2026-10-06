Résidence Diamantine à Châteauneuf-Grasse (06)
5.0 (22)
Maison de retraite / EHPAD à Châteauneuf-Grasse (06)
455 Route de Nice, 06740 Châteauneuf-Grasse
Les points forts de l'établissement
Cadre provençal paisible proche de Grasse Équipe médicale et de nuit en interne Habilité APA, ASH et APL
À propos de l'établissement
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Résidence Diamantine
Questions fréquentes
Y a-t-il une présence soignante la nuit à la Résidence Diamantine ?
Oui, une équipe de nuit interne est présente en permanence pour assurer la surveillance et la sécurité des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en interne durant la journée.
Quelles aides financières sont possibles pour le séjour de mon proche ?
La Résidence Diamantine est habilitée à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) et aux aides au logement (APL / ALS). Ces dispositifs peuvent être mobilisés selon la situation de votre proche pour alléger le coût du séjour. Nous vous invitons à vous rapprocher de l'établissement pour étudier votre éligibilité.
Où se situe la résidence et est-elle facile d'accès ?
L'établissement se trouve au 455 Route de Nice, à Châteauneuf-Grasse (06740), dans l'arrière-pays grassois. Il est facilement accessible en voiture depuis Grasse, Nice et les communes voisines des Alpes-Maritimes. Son cadre verdoyant et ensoleillé offre un environnement calme et agréable.
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