Y a-t-il une présence soignante la nuit à la Résidence Diamantine ? Oui, une équipe de nuit interne est présente en permanence pour assurer la surveillance et la sécurité des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en interne durant la journée.

Quelles aides financières sont possibles pour le séjour de mon proche ? La Résidence Diamantine est habilitée à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) et aux aides au logement (APL / ALS). Ces dispositifs peuvent être mobilisés selon la situation de votre proche pour alléger le coût du séjour. Nous vous invitons à vous rapprocher de l'établissement pour étudier votre éligibilité.