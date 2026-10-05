BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence La Maison Bleue à Gattières (06)

4.9 (20)
Maison de retraite / EHPAD à Gattières (06)
Lieu-dit la bastide, 06510 Gattières

Les points forts de l'établissement

Équipe de nuit et médecin coordonnateur en interne Habilité APA, ASH et APL / ALS Cadre paisible dans l'arrière-pays niçois

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence La Maison Bleue

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

L'établissement est-il habilité aux aides financières ?
Oui, la Résidence La Maison Bleue est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les résidents éligibles peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier. Le personnel administratif accompagne les familles dans les démarches.
Une présence est-elle assurée la nuit ?
Oui, une équipe de nuit interne est présente en continu pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre, en interne, assurent le suivi médical en journée.
Quels professionnels accompagnent mon proche ?
L'établissement dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants, d'un psychologue et d'un psychomotricien. Un psychiatre intervient également en externe selon les besoins. Cette équipe pluridisciplinaire assure un accompagnement médical et psychologique adapté à chaque résident.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Les Vallées de Désirée - Maison de retraite / EHPAD à Touët-sur-Var
Places disponibles

Résidence Les Vallées de Désirée

4.7 (7)

Touët-sur-Var (06710)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 310 € par mois
Les Jasmins de Cabrol - Maison de retraite / EHPAD à Pégomas
Places disponibles

Les Jasmins de Cabrol

4.9 (25)

Pégomas (06580)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 600 € par mois
La Bastide Des Cayrons - Maison de retraite / EHPAD à Vence
Places disponibles

La Bastide Des Cayrons

4.9 (8)

Vence (06140)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 450 € par mois
Résidence Bleu Soleil - Maison de retraite / EHPAD à Nice
Places disponibles

Résidence Bleu Soleil

4.8 (19)

Nice (06000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Résidence Les Vallieres - Maison de retraite / EHPAD à Cagnes-sur-Mer
Places disponibles

Résidence Les Vallieres

5.0 (25)

Cagnes-sur-Mer (06800)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 780 € par mois
Résidence Villa Foch - Maison de retraite / EHPAD à Nice
Places disponibles

Résidence Villa Foch

5.0 (6)

Nice (06000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 330 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Gattières