L'établissement est-il habilité aux aides financières ? Oui, la Résidence La Maison Bleue est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les résidents éligibles peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier. Le personnel administratif accompagne les familles dans les démarches.

Une présence est-elle assurée la nuit ? Oui, une équipe de nuit interne est présente en continu pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre, en interne, assurent le suivi médical en journée.