Résidence La Maison Bleue à Gattières (06)
4.9 (20)
Maison de retraite / EHPAD à Gattières (06)
Lieu-dit la bastide, 06510 Gattières
Les points forts de l'établissement
Équipe de nuit et médecin coordonnateur en interne Habilité APA, ASH et APL / ALS Cadre paisible dans l'arrière-pays niçois
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence La Maison Bleue
Questions fréquentes
L'établissement est-il habilité aux aides financières ?
Oui, la Résidence La Maison Bleue est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les résidents éligibles peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier. Le personnel administratif accompagne les familles dans les démarches.
Une présence est-elle assurée la nuit ?
Oui, une équipe de nuit interne est présente en continu pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre, en interne, assurent le suivi médical en journée.
Quels professionnels accompagnent mon proche ?
L'établissement dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants, d'un psychologue et d'un psychomotricien. Un psychiatre intervient également en externe selon les besoins. Cette équipe pluridisciplinaire assure un accompagnement médical et psychologique adapté à chaque résident.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence La Maison Bleue
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Les Vallées de Désirée
4.7 (7)
Touët-sur-Var (06710)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 310 € par mois
Places disponibles
Les Jasmins de Cabrol
4.9 (25)
Pégomas (06580)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 600 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Cayrons
4.9 (8)
Vence (06140)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 450 € par mois
Places disponibles
Résidence Bleu Soleil
4.8 (19)
Nice (06000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Vallieres
5.0 (25)
Cagnes-sur-Mer (06800)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 780 € par mois
Places disponibles
Résidence Villa Foch
5.0 (6)
Nice (06000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 330 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Gattières
- Maisons de retraite / EHPAD→
Nice(36)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Grasse(8)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cagnes-sur-Mer(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cannes(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Tourrette-Levens(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Le Cannet(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mougins(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Laurent-du-Var(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Menton(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Antibes(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vence(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vallauris(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
L'Escarène(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mouans-Sartoux(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Contes(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pégomas(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Drap(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Tende(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-les-Pins(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Beausoleil(2)