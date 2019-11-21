Les Jasmins de Cabrol est une residence où le maître mot est bienveillance … Des que vous passez les portes de la residence vous voyez les sourires,la chaleur humaine qui y règne et vous vous sentez en pleine confiance. Équipe soignante et direction au top qui tiennent compte des besoins des résidents et de leur famille. Je conseille vivement cet établissement ! Allez-y et vous verrez….

Par Theana R. • Les Jasmins de Cabrol , Pégomas