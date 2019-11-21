Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Pégomas
Mon mari est à l’unité protégé des Jardins de Fanton. Je tiens à remercier la Directrice ainsi que toute son équipe pour leur implication et leur attention. J’ai assisté au Festival de Fanton et au barbecue de la fête de la musique. Les événements organisés sont au top. Merci pour mon mari !
Par Thérèse B. • Résidence Les Jardins de Fanton , Pégomas
Ma mère y a séjourné 3 ans et franchement je recommande cet établissement ! Le personnel est atttentionné, les infirmières très compétentes, l'animation au top avec une direction qui fait du mieux qu'elle peut avec les moyens financiers qu'on lui accorde. J'oublierai jamais cette 2nde famille qui nous a bien entourées ma mère et moi !
Par Valérie D. • Les Jasmins de Cabrol , Pégomas
Les Jasmins de Cabrol est une residence où le maître mot est bienveillance … Des que vous passez les portes de la residence vous voyez les sourires,la chaleur humaine qui y règne et vous vous sentez en pleine confiance. Équipe soignante et direction au top qui tiennent compte des besoins des résidents et de leur famille. Je conseille vivement cet établissement ! Allez-y et vous verrez….
Par Theana R. • Les Jasmins de Cabrol , Pégomas
Super Ephad! Super lieu mais surtout équipe incroyable ❤️❤️❤️
Par Robin T. • Les Jasmins de Cabrol , Pégomas