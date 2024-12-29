J'ai fait une commande un dimanche matin pour une livraison en fin de matinée et je suis vraiment plus que ravie du bouquet réalisé avec soin et beaucoup d'élégance. Livraison super rapide. Je cherchais un fleuriste pas très loin de chez ma fille qui vient d'aménager à palaiseau. Je sais que je peux faire confiance pour mes prochaines commandes. Compliments à la fleuriste pour ce très joli bouquet qui a respecté mon choix avec en plus son savoir-faire

Par Vincente • Les Jardins De Grasse , Grasse