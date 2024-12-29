Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Grasse
J'ai fait une commande un dimanche matin pour une livraison en fin de matinée et je suis vraiment plus que ravie du bouquet réalisé avec soin et beaucoup d'élégance. Livraison super rapide. Je cherchais un fleuriste pas très loin de chez ma fille qui vient d'aménager à palaiseau. Je sais que je peux faire confiance pour mes prochaines commandes. Compliments à la fleuriste pour ce très joli bouquet qui a respecté mon choix avec en plus son savoir-faire
Par Vincente • Les Jardins De Grasse , Grasse
Ma mère réside dans cette résidence depuis Avril 2024. Hormis le cadre magnifique et la qualité de l’hébergement, le personnel est très attentif au bien être des résidents. Mention spéciale à Céline pour toutes les animations et pour sa bienveillance, ma mère n’a pas le temps de s’ennuyer. Bravo à toute l’équipe. Sandra Baldini
Par Sandy • Les Jardins De Grasse , Grasse
Je me rends de temps en temps aux jardins d'arcadie et je vois les interactions entre l'équipe et les residents et les animations qui sont proposées. Envoyant tout cet engouement et ces rires, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes de 60 ans, 70 ans, 80 ans et plus.
Par Sylvain • Les Jardins De Grasse , Grasse
Nous avons beaucoup apprécié l'écoute, le professionnalisme, l'accueil de toute l'équipe , des aides soignantes à l'animation, des cuisiniers aux infirmières, de l'accueil à la direction….. Quelque soit leurs fonctions, chacun fait preuve d'un grand respect des résidents. Nous recommandons vivement cet établissement qui permet aux personnes âgés d'embellir leur quotidien dans une ambiance familiale. Pascale Aussenard et Framboise Raynaud
Par Pascale A. • Résidence Le Clos des Vignes , Grasse
Le repas de Noël des familles était formidable! Des mets subtils et raffinés. Personnel au top et très professionnel. Merci a Céline pour l'animation et sa bonne humeur. Dominique Z.
Par Zanelli J. • Les Jardins De Grasse , Grasse