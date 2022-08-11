Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vence
Mon père y est resté 18 mois jusqu’à son décès. C’est une maison de retraite qui mériterait 5 étoiles. C’est assez cher, certes, mais le service rendu est excellent. Les chambres sont spacieuses, les animations variées et le personnel d’une gentillesse incroyable. Les pensionnaires sont respectés et très bien considérés. La nourriture excellente. Mon père y a été heureux et là je dis merci à tous.
Par Halby F. • La Bastide Des Cayrons , Vence
C'est simple, après un séjour de 10 mois, mon père est en meilleure forme qu'à son arrivée ! Tout le personnel que j'ai croisé a fait preuve d'un professionnalisme, mêlé d'attention et d'empathie.
Par Creusot E. • La Bastide Des Cayrons , Vence
Ma belle mère a séjourne pendant 6 mois , nous avons été très content , tout le personnel a été formidable , et que se soit pour la propreté rien a dire , et surtout une direction a la hauteur . Merci a tous
Par Louis R. • La Bastide Des Cayrons , Vence
Ma tante de 86 ans avec un alzeihmer avancé à été accueillie à cet Ehpad. Elle est très contente d’y être et c’est bien là l’essentiel. Par ailleurs, accueil et administration sont très à notre écoute, le service est impeccable et toute notre famille est très content de ce choix d’Ehpad. A conseiller sans réserve ….
Par Gilles M. • La Bastide Des Cayrons , Vence
Notre maman a fait un passage de quelques semaines dans cet établissement. Malheureusement elle y est décédée, mais nous tenions à remercier l’ensemble du personnel pour l’attention et le suivi médicale qui lui ont été apportés. Quand les hôpitaux refusaient de prendre notre maman en charge, la Bastide des Cayrons est restée présente pour accompagner notre maman et notre famille. Un grand MERCI à la direction et tout le personnel
Par Tomas (. • La Bastide Des Cayrons , Vence