Notre maman a fait un passage de quelques semaines dans cet établissement. Malheureusement elle y est décédée, mais nous tenions à remercier l’ensemble du personnel pour l’attention et le suivi médicale qui lui ont été apportés. Quand les hôpitaux refusaient de prendre notre maman en charge, la Bastide des Cayrons est restée présente pour accompagner notre maman et notre famille. Un grand MERCI à la direction et tout le personnel

Par Tomas (. • La Bastide Des Cayrons , Vence