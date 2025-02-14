Ma mère, ma soeur et moi avons du prendre la décision de transférer mon père dans un établissement spécialisé. Ceux qui lisent ces lignes comprendront certainement ce que cela représente. Nous avons fait le choix d’amener mon père aux Oliviers. Cela fait maintenant plus d’une année qu’il réside dans cet établissement. C’est l’occasion de partager mon point de vue. Il est dans une belle chambre avec vue sur les Oliviers justement. Handicapé désormais, il ne peut plus se déplacer seul. Néanmoins il bénéficie de toute l’attention et des soins au quotidien inhérent à sa condition. L’équipe est dynamique, respectueuse et toujours agréable. Elle est portée par une directrice qui est tout simplement pro et qui fait son travail à merveille. Et comme c’est important pour eux, il mange bien et bénéficie d’activités tous les jours que ma mère vient régulièrement partager avec lui bien qu’elle ne réside pas aux Oliviers. Aujourd’hui je peux dire que mon père est heureux et ça se voit. Toute la famille est satisfaite d’avoir choisi cet établissement et nous sommes très reconnaissant envers l’ensemble du personnel qui fait un travail formidable malgré la difficulté de la tâche. Merci à vous tous !

Par Philippe P. • Les Oliviers De Saint Laurent , Saint-Laurent-du-Var