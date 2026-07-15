Maisons de retraite / EHPAD en Haute-Garonne

Maisons de retraite et EHPAD en Haute-Garonne

132 EHPAD, ça fait du monde. Et pourtant, en Haute-Garonne, chacun a son identité propre - des grands établissements de la métropole toulousaine aux petites structures nichées dans les vallées du Comminges. Public, privé, associatif : le département propose un vrai maillage, dense et varié, pour répondre à une demande qui ne cesse de grimper. Vous vous demandez ce que signifie exactement ce sigle ? Notre page EHPAD signification vous éclaire.

132 EHPAD entre Toulouse, Comminges et Lauragais

En Haute-Garonne (31), on recense 132 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Toulouse, sans surprise, capte la part du lion avec 35 EHPAD - plus d'un quart du total. Autour, Colomiers, Muret, Blagnac et Saint-Gaudens complètent l'offre. Et puis il y a les bourgs plus tranquilles du Lauragais, du Volvestre, du Comminges, où les établissements tournent souvent à taille humaine.

En moyenne, chaque EHPAD accueille 76 personnes. Qui gère ces structures ? 64 sont publiques (rattachées le plus souvent à un centre hospitalier), 52 privées à but lucratif, et 59 associatives. Un équilibre assez rare, qui laisse aux familles une vraie liberté de choix - que l'on cherche un EHPAD en plein centre-ville ou un établissement au calme, avec vue sur les Pyrénées.

Combien coûte un EHPAD en Haute-Garonne (31)

La facture varie, et pas qu'un peu. Type de chambre, statut de l'établissement, localisation : tout joue. Un EHPAD à Toulouse ou Blagnac coûtera souvent plus cher qu'un établissement du Comminges ou du Lauragais. Voici les tarifs médians relevés sur le département :

Type de chambre Tarif médian mensuel Fourchette Établissements Chambre simple 2 880 €/mois 1 805 € à 4 521 € 35 Chambre double 2 250 €/mois 1 711 € à 2 790 € 11 Chambre unité protégée 3 030 €/mois - - Chambre de luxe 3 360 €/mois - -

Il faut ajouter à cela le tarif dépendance, facturé à la journée. En Haute-Garonne, comptez 6,10 €/jour, quel que soit le GIR - de 1-2 à 5-6. L'APA (allocation personnalisée d'autonomie) peut en absorber une partie. Pour les couples qui tiennent à rester ensemble, la chambre double affiche une médiane à 2 250 €/mois - nettement moins que deux chambres séparées, on fait vite le calcul. Quant aux unités protégées, pensées pour l'accompagnement Alzheimer, leur médiane se situe à 3 030 €/mois.

Bien choisir sa maison de retraite en Haute-Garonne (31)

Le prix compte, bien sûr. Mais ce n'est pas le seul critère, loin de là. Où habitent les proches ? Un EHPAD à Muret ou Saint-Orens-de-Gameville, c'est pratique quand la famille vit en périphérie sud de Toulouse. Saint-Gaudens, à une bonne heure de route, beaucoup moins. Les visites régulières, c'est ce qui maintient le lien - et ça pèse lourd dans le moral d'une personne âgée.

Quand vous visitez un établissement, ouvrez l'œil. L'ambiance générale, la lumière naturelle dans les espaces communs, la manière dont les soignants parlent aux personnes accueillies : tout cela en dit long. Avant de déposer un dossier admission EHPAD, vérifiez ces points :

Le ratio soignants/personnes accueillies - c'est le meilleur indicateur de la qualité des soins au quotidien

La présence d'un médecin coordonnateur et d'une équipe complète : kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute

Le programme d'activités : ateliers mémoire, sorties, animations culturelles

L'accès à des espaces extérieurs - jardin, terrasse sécurisée, un endroit où prendre l'air

La souplesse des horaires de visite, pour que les familles puissent venir sans contrainte

Bon à savoir : en Haute-Garonne, que l'EHPAD soit public, privé ou associatif, le tarif soins reste identique puisqu'il est pris en charge par l'Assurance maladie. Ce qui change, c'est le tarif hébergement. Les structures publiques, souvent adossées à un hôpital local, affichent des prix plus doux. Certains établissements privés, eux, misent sur des prestations hôtelières haut de gamme.

Soins et vie quotidienne en EHPAD en Haute-Garonne (31)

On l'oublie parfois, mais un EHPAD, c'est d'abord un lieu de vie. Un lieu médicalisé, certes, avec des aides-soignants et des infirmiers présents jour et nuit, un médecin coordonnateur qui pilote le projet de soins de chaque personne. Les 132 EHPAD de Haute-Garonne accueillent des profils très différents, du GIR 1 au GIR 6.

Le rythme des journées est pensé pour les personnes âgées : lever accompagné, toilette, repas cuisinés sur place (avec souvent un choix de menus - fini le plat unique imposé), activités l'après-midi, temps calme. Beaucoup d'établissements haut-garonnais ont poussé la démarche plus loin avec de la médiation animale, de l'art-thérapie ou des jardins thérapeutiques. Autour de Toulouse et Colomiers, certains EHPAD s'associent à des structures locales pour organiser des sorties culturelles ou intergénérationnelles - les enfants d'une crèche qui viennent chanter avec les aînés, par exemple.

Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs sévères - Alzheimer, démences apparentées - les unités protégées offrent un cadre sécurisé. Le personnel y est formé aux approches non médicamenteuses. Côté budget, la médiane pour ces unités atteint 3 030 €/mois en Haute-Garonne.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour en Haute-Garonne (31)

La plupart des personnes accueillies dans les 132 EHPAD du département sont en hébergement permanent : elles y vivent à temps plein, avec un accompagnement continu. Mais ce n'est pas la seule option.

L'hébergement temporaire, c'est un séjour de quelques semaines à quelques mois. Typiquement après une hospitalisation, le temps d'adapter le domicile, ou quand l'aidant familial a besoin de souffler un peu. À Toulouse, Blagnac et Muret, plusieurs EHPAD réservent des places pour cet accueil temporaire, avec le même niveau de soins qu'en séjour long.

L'accueil de jour, lui, s'adresse aux personnes encore à domicile. Elles viennent la journée pour des activités stimulantes et un suivi médical, puis rentrent chez elles le soir. Une formule qui permet de soulager les proches tout en repoussant l'entrée en établissement. Les tarifs sont calculés à la journée et l'APA peut en couvrir une partie.

APA, ASH et aides financières en Haute-Garonne (31)

2 880 €/mois en chambre simple, en médiane : la note est salée. Heureusement, plusieurs coups de pouce financiers existent. L'APA (allocation personnalisée d'autonomie), versée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, concerne les personnes classées en GIR 1 à GIR 4. En EHPAD, elle sert à alléger le tarif dépendance (6,10 €/jour dans le 31).

L'ASH (aide sociale à l'hébergement) prend en charge tout ou partie des frais d'hébergement pour les personnes aux revenus modestes. Le département l'accorde sous conditions de ressources, et elle ne vaut que pour les places habilitées à l'aide sociale - la majorité des EHPAD publics haut-garonnais le sont. Côté logement, l'APL versée par la CAF peut aussi réduire le reste à charge, y compris en EHPAD.

Dernier levier : une réduction d'impôt de 25 % sur les dépenses de dépendance et d'hébergement, plafonnée à 10 000 € par an et par personne. Pour faire le tour de toutes les options de prise en charge, notre dossier sur le financement EHPAD détaille chaque dispositif.

Où trouver un EHPAD en Haute-Garonne (31)

Sans surprise, Toulouse domine avec 35 EHPAD. Colomiers, Muret, Bessières, Saint-Gaudens et Blagnac en comptent chacune 3. Nailloux et Saint-Orens-de-Gameville en accueillent 2. Au total, les 132 EHPAD du département maillent l'ensemble du territoire - des rues animées de Toulouse aux villages paisibles du piémont pyrénéen.