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Résidence Du Lac à Flourens (31)

4.5 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Flourens (31)
6 PLACE DE L‘ EGLISE, 31130 Flourens

Les points forts de l'établissement

Unité Alzheimer protégée de 12 places Équipe médicale pluridisciplinaire interne complète Habilitée APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

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Résidence Du Lac

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Questions fréquentes

La Résidence Du Lac accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 12 places spécialement conçue pour les personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Une équipe formée assure un accompagnement adapté dans un environnement sécurisé.
Quelles aides financières sont acceptées ?
La résidence est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et aux aides au logement APL/ALS. Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge des familles selon les ressources du résident.
Un séjour temporaire est-il possible ?
Oui, 3 places sont réservées à l'accueil temporaire. Ce type de séjour convient bien aux périodes de convalescence, aux vacances des aidants familiaux ou pour tester la vie en établissement avant un emménagement définitif.

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