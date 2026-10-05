L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, le Domaine de Borderouge dispose d'une unité de soins adaptés de 14 places dédiée aux personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité protégée offre un environnement sécurisé avec un personnel formé à l'accompagnement spécifique de ces résidents.

Quelles aides financières sont acceptées dans cette résidence ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces aides permettent de réduire significativement le reste à charge des résidents et de leurs familles selon leur situation.