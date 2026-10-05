Domaine De Borderouge à Toulouse (31)
5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Toulouse (31)
89 Chemin Lanusse , 31000 Toulouse
Les points forts de l'établissement
Cadre verdoyant face au Lac de la Maourine Unité Alzheimer sécurisée de 14 places Habilité APA, ASH, APL et ALS
À propos de l'établissement
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Domaine De Borderouge
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, le Domaine de Borderouge dispose d'une unité de soins adaptés de 14 places dédiée aux personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité protégée offre un environnement sécurisé avec un personnel formé à l'accompagnement spécifique de ces résidents.
Quelles aides financières sont acceptées dans cette résidence ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces aides permettent de réduire significativement le reste à charge des résidents et de leurs familles selon leur situation.
Une infirmière est-elle présente la nuit ?
Non, il n'y a pas d'infirmière de nuit dédiée sur place. En revanche, une équipe de nuit interne composée d'aides-soignants assure une présence continue 24h/24 pour répondre aux besoins des résidents, avec un protocole d'astreinte médicale en cas d'urgence.
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