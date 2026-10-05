Y a-t-il une surveillance médicale la nuit ? La résidence dispose d'une équipe de nuit interne qui assure une présence continue auprès des résidents. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en interne. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.

Quels professionnels paramédicaux interviennent dans l'établissement ? L'établissement s'appuie sur une équipe interne comprenant aides-soignants, psychologue et ergothérapeute. Ces professionnels accompagnent au quotidien l'autonomie, le bien-être et la prise en charge des résidents.