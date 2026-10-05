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Résidence Paul et Lisa à Launaguet (31)

4.7 (15)
Maison de retraite / EHPAD à Launaguet (31)
45 Allées des Sablettes, 31140 Launaguet

Les points forts de l'établissement

Encadrement médical et paramédical en interne Équipe de nuit présente sur place Habilité APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

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Résidence Paul et Lisa

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Questions fréquentes

Y a-t-il une surveillance médicale la nuit ?
La résidence dispose d'une équipe de nuit interne qui assure une présence continue auprès des résidents. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en interne. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.
Quels professionnels paramédicaux interviennent dans l'établissement ?
L'établissement s'appuie sur une équipe interne comprenant aides-soignants, psychologue et ergothérapeute. Ces professionnels accompagnent au quotidien l'autonomie, le bien-être et la prise en charge des résidents.
Quelles aides financières peut-on obtenir pour cet EHPAD ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Selon la situation du résident, ces aides permettent de réduire le coût restant à la charge de la famille.

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