Résidence Retraite Crampel à Toulouse (31)
5.0 (20)
Maison de retraite / EHPAD à Toulouse (31)
100 Avenue Crampel, 31000 Toulouse
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer sécurisée de 15 places Habilité APA, ASH et APL/ALS Jardin paysager au cœur du Busca
À propos de l'établissement
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Résidence Retraite Crampel
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Crampel dispose d'une unité de soins adaptés sécurisée de 15 places dédiée à la prise en charge des personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une équipe formée à ces troubles cognitifs y assure un accompagnement spécifique au quotidien.
Est-il possible d'organiser un séjour temporaire pour soulager un aidant ?
Oui, l'établissement propose 3 places en accueil temporaire, idéales pour des courts séjours de répit, une convalescence ou pour préparer une entrée définitive. La durée et les modalités sont à définir directement avec le secrétariat de la résidence.
Quelles aides financières sont mobilisables pour financer le séjour ?
La Résidence Crampel est habilitée à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que l'APL/ALS (Aide au logement). L'équipe administrative accompagne les familles dans la constitution des dossiers auprès du conseil départemental et de la CAF.
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