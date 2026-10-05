La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Résidence Crampel dispose d'une unité de soins adaptés sécurisée de 15 places dédiée à la prise en charge des personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une équipe formée à ces troubles cognitifs y assure un accompagnement spécifique au quotidien.

Est-il possible d'organiser un séjour temporaire pour soulager un aidant ? Oui, l'établissement propose 3 places en accueil temporaire, idéales pour des courts séjours de répit, une convalescence ou pour préparer une entrée définitive. La durée et les modalités sont à définir directement avec le secrétariat de la résidence.