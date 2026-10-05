Résidence Nouvelle Orléans à Toulouse (31)
4.9 (50)
Maison de retraite / EHPAD à Toulouse (31)
163 Avenue des Etats Unis, 31000 Toulouse
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer et accueil temporaire disponibles Équipe paramédicale pluridisciplinaire interne complète Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence Nouvelle Orléans
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Nouvelle Orléans dispose d'une unité protégée de 14 lits dédiée à la prise en charge des personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une équipe formée assure un accompagnement adapté dans un environnement sécurisé.
Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ?
L'équipe interne réunit un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un psychomotricien, un ergothérapeute et un kinésithérapeute. Une équipe de nuit interne assure également la surveillance continue des résidents.
Quelles aides financières peut-on solliciter pour cet EHPAD ?
L'établissement est habilité à trois dispositifs : l'APA pour la perte d'autonomie, l'ASH pour l'aide sociale à l'hébergement et l'APL/ALS pour l'aide au logement. Ces aides permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident.
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