La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Résidence Nouvelle Orléans dispose d'une unité protégée de 14 lits dédiée à la prise en charge des personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une équipe formée assure un accompagnement adapté dans un environnement sécurisé.

Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ? L'équipe interne réunit un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un psychomotricien, un ergothérapeute et un kinésithérapeute. Une équipe de nuit interne assure également la surveillance continue des résidents.