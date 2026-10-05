Résidence Henri IV à Toulouse (31)
5.0 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Toulouse (31)
1 Rue Marie-Louise Debreuil-Jacotin, 31000 Toulouse
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 15 places Habilité APA, ASH et APL/ALS Jardin arboré et parties communes climatisées
À propos de l'établissement
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Résidence Henri IV
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Henri IV dispose d'une unité protégée de 15 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. L'accompagnement y est adapté aux troubles cognitifs et comportementaux des résidents.
Quelles aides financières peut-on obtenir ?
L'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Les familles peuvent donc bénéficier de l'Allocation personnalisée d'autonomie, de l'Aide sociale à l'hébergement et de l'Aide au logement. L'équipe accompagne les proches dans les démarches administratives.
Peut-on venir avec son animal de compagnie ?
Les petits animaux de compagnie peuvent être acceptés sous certaines conditions, à discuter directement avec la direction lors de l'admission. Le jardin de la résidence permet de profiter de moments en extérieur avec son compagnon.
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