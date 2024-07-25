Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Lys
Une magnifique rencontre pleine d’émotion et de partage ! Nous avons eu la chance de participer à une rencontre intergénérationnelle avec les résidents de l’EHPAD des Rossignols à Saint-Lys, et ce fut une expérience inoubliable pour les joueuses du Club de foot de Fontenilles. Les échanges entre les générations ont été riches, sincères et très touchants. Les résidents nous ont accueillis avec chaleur, et leurs témoignages de vie nous ont profondément marqués. Les activités organisées (jeux, discussions, ateliers créatifs) ont permis de créer un véritable lien entre jeunes et aînés, dans un esprit de respect et de bienveillance. Un grand bravo à toute l’équipe de l’EHPAD pour leur accueil, leur dynamisme et leur engagement dans ce beau projet humain. Ces moments sont précieux et devraient être multipliés ! Manel Foudil
Par Manel F. • Résidence Les Rossignols , Saint-Lys
Étudiante en BTS ESF, j’ai réalisé mon stage au sein de la résidence, avec comme tutrice l’animatrice ainsi que la responsable hôtelière. Mes tutrices ont su me mettre a l’aise aussi bien qu’avec les résidents qu’avec les professionnels. Je vous recommande de réaliser votre stage au sein de la résidence, ça a été pour moi une expérience enrichissante !
Par Pauline S. • Résidence Les Rossignols , Saint-Lys
J'ai visité ma grande-tante à l'EHPAD et j'ai été rassurée par l'accueil et l'attention du personnel. L'endroit est agréable, propre, et elle semble bien s'y sentir, surtout avec les activités proposées.
Par Clémence L. • Résidence Les Rossignols , Saint-Lys
Ephad qui a accueilli ma grand mère atteinte d alzheimer dans son unité protégée. Personnel disponible, formé et qui a assuré son suivi régulier et constant. Directrice très compréhensive. De l’humain qui fait du bien dans ces situations.
Par Laetitia P. • Résidence Les Rossignols , Saint-Lys
Le professionnalisme, le dévouement et la gentillesse du personnel sont à noter. La résidence est très agréable et tout est fait pour le bien être des résidents. Un grand merci !
Par Marie-helene R. • Résidence Les Rossignols , Saint-Lys