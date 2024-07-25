Une magnifique rencontre pleine d’émotion et de partage ! Nous avons eu la chance de participer à une rencontre intergénérationnelle avec les résidents de l’EHPAD des Rossignols à Saint-Lys, et ce fut une expérience inoubliable pour les joueuses du Club de foot de Fontenilles. Les échanges entre les générations ont été riches, sincères et très touchants. Les résidents nous ont accueillis avec chaleur, et leurs témoignages de vie nous ont profondément marqués. Les activités organisées (jeux, discussions, ateliers créatifs) ont permis de créer un véritable lien entre jeunes et aînés, dans un esprit de respect et de bienveillance. Un grand bravo à toute l’équipe de l’EHPAD pour leur accueil, leur dynamisme et leur engagement dans ce beau projet humain. Ces moments sont précieux et devraient être multipliés ! Manel Foudil

Par Manel F. • Résidence Les Rossignols , Saint-Lys