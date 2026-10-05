Résidence Les Rossignols à Saint-Lys (31)
5.0 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Lys (31)
1086 route de Saint-Thomas, 31470 Saint-Lys
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH, APL et ALS Unité protégée Alzheimer et espace Snoezelen Cadre verdoyant avec patio et jardin
À propos de l'établissement
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Résidence Les Rossignols
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Les Rossignols dispose d'une unité protégée dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et de pathologies apparentées. Un espace multi-sensoriel Snoezelen complète la prise en charge pour favoriser le bien-être des résidents.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi qu'à l'APL et l'ALS (aides au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident.
Comment se rendre à la résidence depuis Toulouse ?
La Résidence Les Rossignols se trouve à Saint-Lys, à environ 30 km de Toulouse et 28 km de Blagnac. L'accès se fait principalement en voiture par les axes routiers reliant le sud-ouest toulousain à Saint-Lys.
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