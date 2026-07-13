Maisons de retraite / EHPAD dans le Gers

Maisons de retraite et EHPAD dans le Gers

32 EHPAD entre Armagnac, Lomagne et Astarac dans le Gers (32)

32 EHPAD dans le Gers, ça peut surprendre pour un département aussi rural. Et pourtant. Des coteaux vallonnés de l'Armagnac côté ouest jusqu'aux plaines de la Lomagne à l'est, en passant par les vallons de l'Astarac au sud, les établissements gersois profitent d'un cadre de vie calme, très loin du bruit des grandes villes. La majorité se trouvent dans de petits bourgs ou des villes à taille humaine, et c'est justement ce qui aide à garder du lien social autour des personnes accueillies.

Côté statuts, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 28 établissements publics, 7 privés, 11 associatifs. Une répartition qui dit beaucoup sur l'implication des collectivités locales et du tissu associatif gascon quand il s'agit d'accompagner les personnes âgées dépendantes. En moyenne, on tourne autour de 80 places par structure. Un format plutôt modeste, qui permet un suivi plus proche, plus individualisé.

Auch, la préfecture, rassemble à elle seule 6 EHPAD. Le reste ? Fleurance, Condom, Gimont, Mauvezin, Vic-Fezensac, Mirande, Riscle... Les établissements sont bien répartis sur le territoire. Pour les familles, c'est un vrai plus : on peut souvent trouver une place pas trop loin du domicile d'origine de son proche. Et ça, quand on doit faire un choix aussi délicat, ça compte énormément.

Combien coûte un EHPAD dans le Gers (32)

Bonne nouvelle pour le portefeuille : les tarifs dans le Gers figurent parmi les plus doux de toute l'Occitanie. En chambre simple, la médiane tourne autour de 2 189 euros par mois selon les données locales. Les chiffres issus de l'API gouvernementale, eux, vont de 1 955 à 3 020 euros par mois (médiane à 2 258 euros). Et pour une chambre double ? Comptez environ 1 845 euros par mois.

Type d'hébergement Tarif médian mensuel Fourchette Chambre simple 2 189 €/mois 1 955 - 3 020 €/mois Chambre double 1 845 €/mois -

Au-delà de l'hébergement pur, il y a aussi le tarif dépendance. Celui-là dépend du niveau de perte d'autonomie, évalué avec la grille GIR :

GIR 1-2 (dépendance forte) : 22,32 €/jour

GIR 3-4 (dépendance modérée) : 14,17 €/jour

GIR 5-6 (autonomie conservée) : 6,01 €/jour

Quant au tarif soins, pas d'inquiétude : c'est l'Assurance maladie qui le prend en charge directement. Il n'apparaît même pas sur la facture. Ce tarif couvre tout ce qui est médical et paramédical à l'intérieur de l'établissement. Au bout du compte, ce que vous payez chaque mois dépend vraiment du niveau de dépendance et des aides que vous obtenez. Un dossier monté sérieusement (et dans les règles) peut faire baisser la note de façon significative, on en reparle plus bas dans la partie sur les aides au financement.

Bien choisir sa maison de retraite dans le Gers (32)

On aurait tort de choisir un EHPAD uniquement sur la base du tarif. Où se trouve l'établissement, comment sont les soins, quelle ambiance règne entre les murs, quelles activités sont proposées aux personnes accueillies... Tout ça pèse dans la décision. Dans le Gers, il y a un vrai avantage que beaucoup de familles soulignent : la nature est partout. Jardins thérapeutiques, espaces verts ouverts, sorties sur les marchés locaux le dimanche matin (ou le samedi, selon les communes).

Voici quelques points à vérifier quand vous visitez :

Le ratio de personnel soignant par rapport au nombre de lits

La présence d'un médecin coordonnateur à temps plein ou partiel

Les horaires de visite et la souplesse d'accueil des proches

La qualité de la restauration, souvent un point fort dans un département réputé pour sa gastronomie

L'existence d'un projet d'établissement clair et actualisé

Ne vous contentez pas d'une seule visite dans un seul endroit. Allez-en voir deux, trois si possible. Discutez avec les soignants, regardez comment ils s'adressent aux personnes âgées. Petit point pratique qui simplifie la vie : le dossier d'admission est le même partout en France (c'est un dossier national unique). Vous pouvez donc candidater dans trois ou quatre établissements en même temps sans refaire la paperasse à chaque fois. Faites-le, ça augmente vraiment vos chances d'avoir une place rapidement.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans le Gers (32)

Sur le plan médical, les EHPAD gersois assurent un suivi continu. Infirmiers, aides-soignants, médecin coordonnateur, psychologue, kinésithérapeute : toute une équipe pluridisciplinaire est là au quotidien. Et pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés ? La plupart des structures disposent d'unités protégées, spécialement pensées pour les accompagner.

Mais la vie en EHPAD, ce n'est pas que du soin. Loin de là. Ateliers mémoire le matin, activités manuelles l'après-midi, lectures partagées, jeux de société, sorties au marché d'Auch ou de Fleurance... Les semaines sont rythmées. Certains établissements vont même plus loin avec des rencontres intergénérationnelles organisées avec les écoles du coin. Dans un département où les gens se connaissent encore, où le lien social n'est pas un vain mot, ces moments comptent vraiment.

Et puis, parlons table. On est dans le Gers, quand même. Foie gras, Armagnac, cuisine de terroir généreuse : le département a une réputation, et les EHPAD en profitent. Plusieurs établissements travaillent directement avec des producteurs gersois pour élaborer leurs menus. Les régimes spécifiques sont bien sûr pris en compte (textures modifiées, sans sel, alimentation enrichie), mais l'idée reste la même : bien manger, avec du goût et des produits du coin.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans le Gers (32)

L'hébergement permanent, c'est la formule classique. La personne s'installe et l'établissement devient son lieu de vie, tout simplement. Mais saviez-vous que ce n'est pas la seule possibilité ?

L'hébergement temporaire existe aussi, et il répond à des besoins très concrets : après une hospitalisation, quand l'aidant familial part quelques semaines, ou tout simplement pour tester un établissement avant de s'y installer pour de bon. C'est aussi une vraie bouffée d'air pour les proches qui, avouons-le, ont parfois besoin de souffler un peu.

L'accueil de jour, lui, fonctionne autrement. La personne âgée arrive le matin, participe aux activités, bénéficie de soins, et rentre chez elle le soir. Ce système permet de retarder une entrée en établissement tout en gardant une stimulation régulière et un vrai suivi médical. Les aidants qui travaillent y trouvent aussi leur compte. Attention cependant : tous les EHPAD du Gers ne proposent pas ces trois formules. Mieux vaut se renseigner directement auprès de l'établissement qui vous intéresse.

APA, ASH et aides financières dans le Gers (32)

Le coût d'un EHPAD fait peur, on ne va pas se mentir. Heureusement, plusieurs aides existent. L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) prend en charge une partie du tarif dépendance. Combien exactement ? Ça dépend du GIR et des revenus de la personne concernée. Dans le Gers, c'est le Conseil départemental qui gère les demandes et verse l'allocation.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement), elle, couvre tout ou partie des frais d'hébergement quand les revenus sont modestes. Un point à garder en tête, et il est important : cette aide est récupérable sur succession. Elle ne concerne par ailleurs que les établissements habilités à l'aide sociale, mais dans le Gers, c'est le cas de la grande majorité des EHPAD publics.

Il existe aussi d'autres coups de pouce, parfois méconnus :

Les APL ou ALS versées par la CAF, applicables en EHPAD conventionné

La réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance (plafonnée à 10 000 € de dépenses par an)

Les aides des caisses de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), souvent méconnues

L'obligation alimentaire des descendants, mobilisable en dernier recours

Pour y voir clair sur vos droits, le mieux reste de déposer un dossier complet au CCAS de votre commune ou directement au Conseil départemental du Gers. Et si vous voulez creuser toutes les pistes de financement d'un EHPAD, on a préparé un dossier complet sur le sujet.

Où trouver un EHPAD dans le Gers (32)

Sans surprise, Auch arrive en tête avec 6 établissements : c'est le premier bassin d'accueil du département. En Lomagne, Mauvezin et Fleurance comptent chacune 2 EHPAD. Même chose pour Gimont, aux portes de la vallée de la Save. Cap à l'ouest : Condom dispose de 2 structures en pleine Ténarèze, et Vic-Fezensac accueille aussi 2 établissements en terre d'Armagnac. Mirande et Riscle, enfin, complètent le maillage avec 1 EHPAD chacune, pour couvrir le sud et l'extrême ouest du département.