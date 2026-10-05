BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Athena à Villeneuve-de-Rivière (31)

5.0 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Villeneuve-de-Rivière (31)
2 Chemin de la Chapelle, 31800 Villeneuve-de-Rivière

Les points forts de l'établissement

Unité Alzheimer dédiée de 16 places Équipe médicale interne complète jour et nuit Habilité APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Athena

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

La Résidence Athéna dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ?
Oui, l'établissement comprend une unité de soins adaptés de 16 places dédiée à l'accompagnement des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une équipe formée prend en charge ces résidents dans un environnement sécurisé adapté à leurs besoins spécifiques.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
La Résidence Athéna est habilitée à recevoir trois types d'aides : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge des familles selon leur situation.
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
Oui, l'établissement dispose d'une équipe de nuit interne et d'une infirmière de nuit présente sur site. Cette continuité de soins 24h/24 garantit une réactivité immédiate en cas de besoin et rassure les familles sur la sécurité de leurs proches.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Tiers Temps - Maison de retraite / EHPAD à Blagnac
Places disponibles

Résidence Tiers Temps

4.8 (33)

Blagnac (31700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 790 € par mois
Résidence Du Lac - Maison de retraite / EHPAD à Flourens
Places disponibles

Résidence Du Lac

4.5 (6)

Flourens (31130)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 250 € par mois
La Triade - Maison de retraite / EHPAD à Frouzins
Places disponibles

La Triade

5.0 (26)

Frouzins (31270)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Résidence Paul et Lisa - Maison de retraite / EHPAD à Launaguet
Places disponibles

Résidence Paul et Lisa

4.7 (15)

Launaguet (31140)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 565 € par mois
Résidence Retraite Crampel - Maison de retraite / EHPAD à Toulouse
Places disponibles

Résidence Retraite Crampel

5.0 (20)

Toulouse (31000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Résidence De Vinci - Maison de retraite / EHPAD à Blagnac
Places disponibles

Résidence De Vinci

4.8 (32)

Blagnac (31700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 240 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Villeneuve-de-Rivière