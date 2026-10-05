Résidence Athena à Villeneuve-de-Rivière (31)
5.0 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Villeneuve-de-Rivière (31)
2 Chemin de la Chapelle, 31800 Villeneuve-de-Rivière
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer dédiée de 16 places Équipe médicale interne complète jour et nuit Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Athena
Questions fréquentes
La Résidence Athéna dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ?
Oui, l'établissement comprend une unité de soins adaptés de 16 places dédiée à l'accompagnement des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une équipe formée prend en charge ces résidents dans un environnement sécurisé adapté à leurs besoins spécifiques.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
La Résidence Athéna est habilitée à recevoir trois types d'aides : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge des familles selon leur situation.
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
Oui, l'établissement dispose d'une équipe de nuit interne et d'une infirmière de nuit présente sur site. Cette continuité de soins 24h/24 garantit une réactivité immédiate en cas de besoin et rassure les familles sur la sécurité de leurs proches.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Athena
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Tiers Temps
4.8 (33)
Blagnac (31700)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 790 € par mois
Places disponibles
Résidence Du Lac
4.5 (6)
Flourens (31130)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 250 € par mois
Places disponibles
La Triade
5.0 (26)
Frouzins (31270)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
Résidence Paul et Lisa
4.7 (15)
Launaguet (31140)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 565 € par mois
Places disponibles
Résidence Retraite Crampel
5.0 (20)
Toulouse (31000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Places disponibles
Résidence De Vinci
4.8 (32)
Blagnac (31700)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 240 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Villeneuve-de-Rivière
- Maisons de retraite / EHPAD→
Toulouse(39)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Muret(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Auterive(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Gaudens(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Blagnac(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Revel(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bessières(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Nailloux(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pechbonnieu(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montesquieu-Volvestre(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montréjeau(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plaisance-du-Touch(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Colomiers(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Lys(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Orens-de-Gameville(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pibrac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Martres-Tolosane(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Barbazan(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montauban-de-Luchon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Le Cuing(1)