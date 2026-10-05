La Résidence Athéna dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ? Oui, l'établissement comprend une unité de soins adaptés de 16 places dédiée à l'accompagnement des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une équipe formée prend en charge ces résidents dans un environnement sécurisé adapté à leurs besoins spécifiques.

Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ? La Résidence Athéna est habilitée à recevoir trois types d'aides : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge des familles selon leur situation.