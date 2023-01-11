Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villeneuve-de-Rivière
La résidence Athéna de Villeneuve a accompagné ma Maman pendant 7 ans, et ce n'était facile pour personne. Maman avait un fort caractère et des habitudes de vie peu compatibles avec la vie en collectivité. Mais toutes les équipes ont su l'apprivoiser pour qu'elle vive ses dernières années dans un lieu confortable, où chacun est attentif aux besoins et aux désirs des résidents. Hygiène, soins, attention, tout a toujours été au top. Et ce malgré la crise du Covid, le manque de personnel à certains moments. Les équipes, même épuisées par leur rythme de travail, même quand le départ du médecin coordinateur n'a pas été comblé, ont toujours su prendre soin des résidents. Et entendre les suggestions et les pistes d'amélioration. Un immense merci à toutes et tous... continuez comme vous faites, avec humanité et chaleur.
Par Chantal P. • Résidence Athena , Villeneuve-de-Rivière
Nous remercions chaleureusement toute l'équipe de la maison de retraite, la direction, son personnel soignant et accompagnant qui ont entouré notre père pendant son séjour dans l'établissement. Une équipe très à l'écoute de ses résidents et de leurs familles ! Merci pour votre dévouement.
Par Maryvonne M. • Résidence Athena , Villeneuve-de-Rivière
Belle résidence avec une équipe sympathique et professionnelle. Une Directrice proche de ses residents.
Par Louloute2811 • Résidence Athena , Villeneuve-de-Rivière
En cette période de scandale et de révélations fracassantes, il est important de soutenir les établissements tels que la résidence Athena. Toutes les équipes font un travail formidable, avec le sourire et une grande bienveillance. Le personnel de la résidence est très impliqué, chaleureux et dévoué. Mes deux parents y vivent, je suis à 800km, et leur disponibilité est un vrai soutien. Merci à toutes et tous.
Par Mylene M. • Résidence Athena , Villeneuve-de-Rivière