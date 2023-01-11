La résidence Athéna de Villeneuve a accompagné ma Maman pendant 7 ans, et ce n'était facile pour personne. Maman avait un fort caractère et des habitudes de vie peu compatibles avec la vie en collectivité. Mais toutes les équipes ont su l'apprivoiser pour qu'elle vive ses dernières années dans un lieu confortable, où chacun est attentif aux besoins et aux désirs des résidents. Hygiène, soins, attention, tout a toujours été au top. Et ce malgré la crise du Covid, le manque de personnel à certains moments. Les équipes, même épuisées par leur rythme de travail, même quand le départ du médecin coordinateur n'a pas été comblé, ont toujours su prendre soin des résidents. Et entendre les suggestions et les pistes d'amélioration. Un immense merci à toutes et tous... continuez comme vous faites, avec humanité et chaleur.

Par Chantal P. • Résidence Athena , Villeneuve-de-Rivière