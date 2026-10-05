Résidence De Vinci à Blagnac (31)
4.8 (32)
Maison de retraite / EHPAD à Blagnac (31)
20 rue Pablo Picasso, 31700 Blagnac
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer et UHR sécurisées Équipe paramédicale pluridisciplinaire interne complète Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence De Vinci
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence De Vinci dispose d'une unité protégée et d'une unité d'hébergement renforcée (UHR) spécifiquement dédiées aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. L'accompagnement y est assuré par une équipe formée aux troubles cognitifs.
Une infirmière est-elle présente la nuit ?
Non, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. En revanche, une équipe de nuit interne est présente 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité et la surveillance des résidents. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en journée.
Quelles aides financières peut-on percevoir dans cet établissement ?
L'établissement est habilité à recevoir trois aides : l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et les Aides au logement (APL/ALS). Le montant dépend des ressources du résident et de son niveau de dépendance, à instruire auprès du conseil départemental ou de la CAF.
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