La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Résidence De Vinci dispose d'une unité protégée et d'une unité d'hébergement renforcée (UHR) spécifiquement dédiées aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. L'accompagnement y est assuré par une équipe formée aux troubles cognitifs.

Une infirmière est-elle présente la nuit ? Non, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. En revanche, une équipe de nuit interne est présente 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité et la surveillance des résidents. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en journée.