Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Flourens
Ma maman a passé 6 semaines dans cette résidence, elle apprehendait beaucoup habituée de vivre en famille Le séjour c'est très bien passé, un personnel très compétent, toujours souriant à l'écoute des résidents, très professionnels, c'est rare que l'on propose une douche tous les jours dans une EHPAD Nourriture correcte pour une collectivité, mais ma maman aime tout et n'est pas difficile Un entretien de l'ennvironnement très correct Des infirmières disponibles qui répondent au téléphone toujours de façon agréable Un personnel d'accueil et un personnel administratif très gentils et disponibles Le seul bémol c'est la prise en charge kinésithérapie Encore Merci et gardez c'est esprit pour nos personnes âgées afin qu'elles terminent leur existence de façon paisible
Par Simone B. • Résidence Du Lac , Flourens
Maman vient de rejoindre les étoiles et je tiens à remercier le personnel qui s'en est occupée jusqu'au bout avec tendresse, chaleur humaine et un grand professionnalisme. C'est une petite structure, très agréable où le dialogue est possible et les demandes sont prises en compte. Si vous avez un être cher à placer dans une maison à taille humaine, je vous recommande cette résidence. Merci encore au personnel. Christiane Montarry
Par Christiane M. • Résidence Du Lac , Flourens
Je recommande plus que vivement ce lieu de vie chaleureux. Le terme maison de retraite prend tout son sens lorsque l'on entre à la résidence du lac. Le personnel est attentionné, les locaux sont tenus et l'ambiance qui s'en dégage est agréable, faisant ainsi de chacune de nos visites un moment de plaisir. De plus, la communication avec l'ensemble de l'équipe soignante et de la direction a toujours été irréprochable de noter coté.
Par Louise J. • Résidence Du Lac , Flourens
Résidence pour personnes d'un certain âge qui ont besoin de soins journaliers et de surveillance médicale , Personnels très professionnels aux petits soins des résidents qui en sont ravis
Par Claude E. • Résidence Du Lac , Flourens
Très bonnes équipes de soignants qui respectent les rythmes des résidants, l’hygiène, la restauration et les soins apportés sont de bonnes qualités.
Par Floriane B. • Résidence Du Lac , Flourens