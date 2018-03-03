Ma maman a passé 6 semaines dans cette résidence, elle apprehendait beaucoup habituée de vivre en famille Le séjour c'est très bien passé, un personnel très compétent, toujours souriant à l'écoute des résidents, très professionnels, c'est rare que l'on propose une douche tous les jours dans une EHPAD Nourriture correcte pour une collectivité, mais ma maman aime tout et n'est pas difficile Un entretien de l'ennvironnement très correct Des infirmières disponibles qui répondent au téléphone toujours de façon agréable Un personnel d'accueil et un personnel administratif très gentils et disponibles Le seul bémol c'est la prise en charge kinésithérapie Encore Merci et gardez c'est esprit pour nos personnes âgées afin qu'elles terminent leur existence de façon paisible

Par Simone B. • Résidence Du Lac , Flourens