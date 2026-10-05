L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Marengo Jolimont dispose d'une unité de soins adaptés de 16 places dédiée aux personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. L'équipe pluridisciplinaire interne, incluant psychologue, ergothérapeute et psychomotricien, assure un accompagnement spécifique.

Une présence médicale est-elle assurée la nuit ? Une équipe de nuit interne est présente 24h/24 pour veiller à la sécurité des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place, les situations d'urgence étant gérées selon les protocoles définis par le médecin coordonnateur.