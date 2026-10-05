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Maison De Retraite Marengo Jolimont à Toulouse (31)

5.0 (15)
Maison de retraite / EHPAD à Toulouse (31)
13 Avenue Léon Blum, 31000 Toulouse

Les points forts de l'établissement

Unité Alzheimer dédiée de 16 places Équipe pluridisciplinaire interne complète Habilité APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

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Maison De Retraite Marengo Jolimont

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Questions fréquentes

L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Marengo Jolimont dispose d'une unité de soins adaptés de 16 places dédiée aux personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. L'équipe pluridisciplinaire interne, incluant psychologue, ergothérapeute et psychomotricien, assure un accompagnement spécifique.
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente 24h/24 pour veiller à la sécurité des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place, les situations d'urgence étant gérées selon les protocoles définis par le médecin coordonnateur.
Quelles aides financières peut-on mobiliser pour un séjour ?
La résidence est habilitée APA pour la perte d'autonomie, ASH pour l'aide sociale à l'hébergement, et APL/ALS pour l'aide au logement. L'équipe administrative accompagne les familles dans les démarches de demande auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la CAF.

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