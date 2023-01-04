Musicothérapeute intervenante, j’ai le plaisir d’accompagner chaque semaine les résidents de la Résidence de Vinci depuis 2016. J’interviens dans tous les secteurs de la maison, y compris au chevet, en séances individuelles, afin d’apporter un moment d’écoute, de partage et d’émotion. Ce travail est rendu possible grâce à une équipe de direction attentive et engagée, qui veille à proposer un accompagnement personnalisé et de qualité à chaque résident. J’y rencontre également des équipes fidèles, professionnelles, bienveillantes et profondément humaines. La Résidence de Vinci est un lieu où il fait bon vivre, qui valorise des projets porteurs de sens et des instants de vie précieux. Je suis reconnaissante pour cette belle collaboration, fondée sur la confiance, le respect mutuel, et surtout sur les nombreux sourires partagés avec les résidents comme les soignants. Je recommande cette maison.

Par Aurélie • Résidence De Vinci , Blagnac