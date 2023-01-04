Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Blagnac
La plus merveilleuse Maman, la mienne, en avril dernier s’en est allée rejoindre les étoiles
Par Anne L. • Résidence Tiers Temps , Blagnac
Coiffeuse depuis plusieurs années dans cette maison de retraite je ne peut faire que des compliments sur l'accueil et le personnel qui reste a votre écoute
Par Kara S. • Résidence De Vinci , Blagnac
Ma mère réside dans l’EPHAD De Vinci depuis juillet 2013, à ce titre, je peux attester que la vie dans cet établissement est agréable. Le personnel se montre bienveillant et à l’écoute des remarques éventuelles La présence d’animations journalières est vraiment un plus, et stimule les résidents et surtout leur permet de ne pas être isolés dans leur chambre J’apprécie aussi la présence à temps complet d’une psychologue, d’une kinésithérapeute et d’une psychomotricienne et bien sûr des infirmières qui sont toujours disponibles pour répondre à mes questions Je recommanderais cette résidence à des amis, et à ce titre je mets étoiles à cet établissement et à toute l’équipe du personnel
Par Anne H. • Résidence De Vinci , Blagnac
En tant que reflexologue, j'ai le privilège de proposer mes interventions à la résidence De Vinci depuis 2019. L'équipe d'appui et d'encadrement, de soignants, d'aides hôtelières ainsi que celle d'animation m'ont très vite associé au modèle de vie de la résidence qui a le souci du bien-être de leurs habitants ! Dans ce climat qui n'a de cesse de mêler soutien professionnel à une grande exigence de bienveillance humaine, mon activité qui s'adresse autant aux résidents qu'aux membres du personnel à la chance aussi de s'exercer dans un véritable lieu de vie. Pour tout cela, je vous recommande de venir rencontrer les acteurs de cette belle équipe que forment la résidence De Vinci. Mr Vincent HERAULT
Par Vincent H. • Résidence De Vinci , Blagnac
Musicothérapeute intervenante, j’ai le plaisir d’accompagner chaque semaine les résidents de la Résidence de Vinci depuis 2016. J’interviens dans tous les secteurs de la maison, y compris au chevet, en séances individuelles, afin d’apporter un moment d’écoute, de partage et d’émotion. Ce travail est rendu possible grâce à une équipe de direction attentive et engagée, qui veille à proposer un accompagnement personnalisé et de qualité à chaque résident. J’y rencontre également des équipes fidèles, professionnelles, bienveillantes et profondément humaines. La Résidence de Vinci est un lieu où il fait bon vivre, qui valorise des projets porteurs de sens et des instants de vie précieux. Je suis reconnaissante pour cette belle collaboration, fondée sur la confiance, le respect mutuel, et surtout sur les nombreux sourires partagés avec les résidents comme les soignants. Je recommande cette maison.
Par Aurélie • Résidence De Vinci , Blagnac