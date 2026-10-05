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Résidence Tiers Temps à Blagnac (31)

4.8 (33)
Maison de retraite / EHPAD à Blagnac (31)
23 rue du Moulin, 31700 Blagnac

Les points forts de l'établissement

Équipe médicale et paramédicale entièrement interne Habilitation APA, ASH et APL/ALS Cadre résidentiel calme proche centre Blagnac

À propos de l'établissement

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Résidence Tiers Temps

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Questions fréquentes

Quels professionnels de santé sont présents en interne ?
La résidence dispose d'une équipe pluridisciplinaire interne : médecin coordonnateur, infirmière cadre, aides-soignants, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute et kinésithérapeute. Une équipe de nuit interne assure la continuité de la surveillance. À noter qu'il n'y a pas d'infirmière de nuit ni de psychiatre sur place.
Quelles aides financières sont acceptées ?
L'établissement est habilité à l'APA pour la dépendance, à l'ASH pour les personnes aux revenus modestes, ainsi qu'à l'APL et l'ALS pour le logement. Le service administratif peut accompagner les familles dans le montage des dossiers auprès des organismes concernés.
Peut-on venir avec son animal de compagnie ?
L'accueil des petits animaux de compagnie est envisageable sous certaines conditions liées à la capacité du résident à s'en occuper et au respect des règles de vie collective. Il est conseillé de discuter ce point avec la direction lors de la visite de pré-admission.

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