Quels professionnels de santé sont présents en interne ? La résidence dispose d'une équipe pluridisciplinaire interne : médecin coordonnateur, infirmière cadre, aides-soignants, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute et kinésithérapeute. Une équipe de nuit interne assure la continuité de la surveillance. À noter qu'il n'y a pas d'infirmière de nuit ni de psychiatre sur place.

Quelles aides financières sont acceptées ? L'établissement est habilité à l'APA pour la dépendance, à l'ASH pour les personnes aux revenus modestes, ainsi qu'à l'APL et l'ALS pour le logement. Le service administratif peut accompagner les familles dans le montage des dossiers auprès des organismes concernés.