La Cocagne accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 15 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 12 places accueille également en journée les résidents présentant des troubles cognitifs modérés.

Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ? La Cocagne est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS (Aide au logement). Ces trois habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident.