La Cocagne à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (31)
4.8 (23)
Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (31)
4 Avenue Victor Molinier, 31570 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 15 places Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre verdoyant proche de Toulouse
À propos de l'établissement
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La Cocagne
Questions fréquentes
La Cocagne accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 15 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 12 places accueille également en journée les résidents présentant des troubles cognitifs modérés.
Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ?
La Cocagne est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS (Aide au logement). Ces trois habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident.
Où se situe l'établissement et comment s'y rendre ?
La résidence est implantée au 4 avenue Victor Molinier, dans le centre du village de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (31570), à environ 15 km de Toulouse. L'accès se fait facilement par la route et les commerces du village sont à proximité immédiate.
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