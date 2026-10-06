La Triade à Frouzins (31)
5.0 (26)
Maison de retraite / EHPAD à Frouzins (31)
3 Avenue du Chêne Vert, 31270 Frouzins
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer et PASA intégrés Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre verdoyant proche centre de Frouzins
À propos de l'établissement
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La Triade
Questions fréquentes
La Triade accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, la résidence dispose d'une unité protégée spécialement dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 20 places complète la prise en charge en journée pour les résidents présentant des troubles modérés du comportement.
Quelles aides financières sont acceptées à La Triade ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent solliciter ces aides auprès du conseil départemental ou de la CAF selon leur situation.
Comment se rendre à La Triade depuis Toulouse ?
La résidence se trouve à environ 15 à 20 km au sud de Toulouse, au 3 Avenue du Chêne Vert à Frouzins. Elle est accessible en voiture via les axes routiers reliant l'agglomération toulousaine, ainsi que par le réseau de transports en commun desservant la commune.
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