La Triade accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ? Oui, la résidence dispose d'une unité protégée spécialement dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un PASA de 20 places complète la prise en charge en journée pour les résidents présentant des troubles modérés du comportement.

Quelles aides financières sont acceptées à La Triade ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent solliciter ces aides auprès du conseil départemental ou de la CAF selon leur situation.