Le Château de Champlatreux à Saintry-sur-Seine (91)
4.9 (26)
Maison de retraite / EHPAD à Saintry-sur-Seine (91)
37 Allée Bourgoin, 91250 Saintry-sur-Seine
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et espace Snoezelen dans un cadre de standing Unité Alzheimer, grands dépendants et PASA intégrés Parc arboré en bord de Seine avec hébergement temporaire
À propos de l'établissement
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Le Château de Champlatreux
Questions fréquentes
Quelles unités spécialisées sont disponibles au Château de Champlatreux ?
L'établissement dispose d'une unité protégée Alzheimer de 15 lits, d'une unité pour grands dépendants de 12 lits et d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA). Ces unités sont encadrées par une équipe pluridisciplinaire comprenant psychologue, psychomotricien et psychiatre.
Quels services de bien-être propose la résidence ?
Le Château de Champlatreux propose un espace de balnéothérapie, un espace Snoezelen dédié à la stimulation sensorielle, un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure. Des animations variées complètent l'offre : concerts, expositions, ateliers et sorties extérieures.
Comment accéder à l'EHPAD et peut-on y séjourner temporairement ?
L'établissement est accessible en bus et RER, avec un parking disponible pour les visiteurs. Il propose aussi un accueil temporaire jusqu'à 90 jours par an, ce qui permet de tester le cadre de vie ou de soulager un aidant le temps d'une absence.
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