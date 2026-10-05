Quelles unités spécialisées sont disponibles au Château de Champlatreux ? L'établissement dispose d'une unité protégée Alzheimer de 15 lits, d'une unité pour grands dépendants de 12 lits et d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA). Ces unités sont encadrées par une équipe pluridisciplinaire comprenant psychologue, psychomotricien et psychiatre.

Quels services de bien-être propose la résidence ? Le Château de Champlatreux propose un espace de balnéothérapie, un espace Snoezelen dédié à la stimulation sensorielle, un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure. Des animations variées complètent l'offre : concerts, expositions, ateliers et sorties extérieures.