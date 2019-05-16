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Maisons de retraite / EHPAD à Boussy-Saint-Antoine (91800)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Boussy-Saint-Antoine

Résidence chaleureuse et équipe bienveillante.

Par Mathe V. Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine

Ma mère a séjourné dans cet établissement en séjour temporaire. Elle a été très satisfaite de son séjour. Je tiens à remercier le personnel et la direction qui ont pris soin d'elle.

Par Jeannine R. Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine

Personnel à l’écoute. Établissement bien tenu et très accueillant.

Par Paulo Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine

Un établissement de haute tenue, dans lequel on sent une extraordinaire qualité de lien entre les résidents et l'encadrement. Je tiens à exprimer ma gratitude envers madame la directrice et ses collègues, qui sont pour moi la preuve, s'il en faut, que la maison Orpea répond à toutes les exigences qu'on attend d'une telle institution.

Par Jean-louis B. Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine

Très bel établissement. L'équipe est accueillante et bienveillante.

Par Vincent W. Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine

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