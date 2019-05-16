Un établissement de haute tenue, dans lequel on sent une extraordinaire qualité de lien entre les résidents et l'encadrement. Je tiens à exprimer ma gratitude envers madame la directrice et ses collègues, qui sont pour moi la preuve, s'il en faut, que la maison Orpea répond à toutes les exigences qu'on attend d'une telle institution.

Par Jean-louis B. • Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine