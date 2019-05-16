Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Boussy-Saint-Antoine
Résidence chaleureuse et équipe bienveillante.
Par Mathe V. • Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine
Ma mère a séjourné dans cet établissement en séjour temporaire. Elle a été très satisfaite de son séjour. Je tiens à remercier le personnel et la direction qui ont pris soin d'elle.
Par Jeannine R. • Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine
Personnel à l’écoute. Établissement bien tenu et très accueillant.
Par Paulo • Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine
Un établissement de haute tenue, dans lequel on sent une extraordinaire qualité de lien entre les résidents et l'encadrement. Je tiens à exprimer ma gratitude envers madame la directrice et ses collègues, qui sont pour moi la preuve, s'il en faut, que la maison Orpea répond à toutes les exigences qu'on attend d'une telle institution.
Par Jean-louis B. • Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine
Très bel établissement. L'équipe est accueillante et bienveillante.
Par Vincent W. • Résidence Les Marronniers , Boussy-Saint-Antoine