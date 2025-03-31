Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de la résidence Les Jardins du Plessis pour leur accueil bienveillant tout au long de mon stage. C’est une résidence très propre, organisée, et surtout humaine, où le respect, la dignité et le bien-être des résidents sont une priorité. J’ai eu la chance de découvrir une équipe professionnelle, attentive et engagée, toujours à l’écoute des besoins des personnes âgées. Grâce à cette expérience, j’ai beaucoup appris, tant sur le plan professionnel que personnel. Je remercie également ma tutrice pour sa patience, ses conseils et la confiance qu’elle m’a accordée. Ce stage m’a confortée dans mon projet de travailler plus tard auprès des personnes âgées. Encore un grand merci à la direction, aux soignants, aux agents hôteliers et à toute l’équipe pour leur accompagnement et leur bienveillance !! Stagiaire en 1ère Bac Pro ASSP

Par Khadija M. • Les Jardins du Plessis , Sainte-Geneviève-des-Bois