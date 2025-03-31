Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sainte-Geneviève-des-Bois
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de la résidence Les Jardins du Plessis pour leur accueil bienveillant tout au long de mon stage. C’est une résidence très propre, organisée, et surtout humaine, où le respect, la dignité et le bien-être des résidents sont une priorité. J’ai eu la chance de découvrir une équipe professionnelle, attentive et engagée, toujours à l’écoute des besoins des personnes âgées. Grâce à cette expérience, j’ai beaucoup appris, tant sur le plan professionnel que personnel. Je remercie également ma tutrice pour sa patience, ses conseils et la confiance qu’elle m’a accordée. Ce stage m’a confortée dans mon projet de travailler plus tard auprès des personnes âgées. Encore un grand merci à la direction, aux soignants, aux agents hôteliers et à toute l’équipe pour leur accompagnement et leur bienveillance !! Stagiaire en 1ère Bac Pro ASSP
Par Khadija M. • Les Jardins du Plessis , Sainte-Geneviève-des-Bois
Maison de retraite agréable. La direction est réactive et a l écoute des familles. Un personnel top et engagé avec également des animations régulières et diverses organisées par Marine. Psychologue tres disponible et 2 excellents kinésithérapeutes. bonne restauration .
Par Christophe O. • Les Jardins du Plessis , Sainte-Geneviève-des-Bois
Résidence agréable avec du personnel attentionné. Je recommande.
Par Sylvain B. • Les Jardins du Plessis , Sainte-Geneviève-des-Bois
Je tiens à remercier l'équipe des Jardins du Plessis pour l'accompagnement lors du séjour de mon père. Équipe attentive, directrice à l'écoute. De nombreux projets sont menés montrant un réel dynamisme et une vraie attention aux résidents. Une réponse adéquate à été apportée à chacun de nos questionnements. Bonne continuation à l'équipe.
Par Camille H. • Les Jardins du Plessis , Sainte-Geneviève-des-Bois
Bienveillance et compréhension, Kinésithérapie À recommander
Par Hervé J. • Les Jardins du Plessis , Sainte-Geneviève-des-Bois