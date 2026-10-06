Résidence de L'Orge à Saint-Germain-lès-Arpajon (91)
4.9 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Germain-lès-Arpajon (91)
10 rue Louise Roger, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et espace bien-être complet Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie intégrées Prise en charge Alzheimer, démence et soins lourds
À propos de l'établissement
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Résidence de L'Orge
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont acceptés à la Résidence de L'Orge ?
La résidence accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence (y compris à corps de Lewy), de Parkinson et d'hémiplégie. Les résidents nécessitant une oxygénothérapie ou une sonde gastrique peuvent également être pris en charge par l'équipe soignante, présente 24h/24.
Quelles activités de bien-être sont proposées dans cet EHPAD ?
L'établissement dispose d'un espace de balnéothérapie, d'un salon de coiffure et d'un espace beauté avec soins de pédicure. Des séances d'art-thérapie, de musicothérapie et de zoothérapie sont organisées, ainsi que de la gymnastique douce et des ateliers variés (mémoire, jardinage, cuisine).
Les familles peuvent-elles participer à la vie de la résidence ?
Le restaurant de la résidence est ouvert aux visiteurs, ce qui permet de partager un repas avec son proche. Les animaux de compagnie sont acceptés et un parking est à disposition des familles. Des événements festifs et des sorties extérieures avec navettes sont régulièrement organisés.
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