Quels types de pathologies sont acceptés à la Résidence de L'Orge ? La résidence accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence (y compris à corps de Lewy), de Parkinson et d'hémiplégie. Les résidents nécessitant une oxygénothérapie ou une sonde gastrique peuvent également être pris en charge par l'équipe soignante, présente 24h/24.

Quelles activités de bien-être sont proposées dans cet EHPAD ? L'établissement dispose d'un espace de balnéothérapie, d'un salon de coiffure et d'un espace beauté avec soins de pédicure. Des séances d'art-thérapie, de musicothérapie et de zoothérapie sont organisées, ainsi que de la gymnastique douce et des ateliers variés (mémoire, jardinage, cuisine).