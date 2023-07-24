Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Vrain
Établissement à recommander très fortement par la qualité de l'accueil, des soins et de la prise en charge des résidants ; toutes les équipes médicales et administratives sont bienveillantes et attentives aux souhaits et besoins de leurs résidants, mais aussi des familles . Notre mère y a fait un séjour avant son décès et lui à permis de passer ces derniers mois avec plein d empathie à son égard
Par Laurent B. • Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain
Personnels très agréables compétents et réactifs
Par Michel D. • Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain
personnels très compétents et sympathiques parfait pour nos anciens,bravo a vous
Par Philippe M. • Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain
Ma maman a passé presque 2 ans dans cet établissement et tout s'est bien passé. Le personnel est bienveillant et attentif aux demandes/inquiétudes de la famille ainsi qu'aux besoins des résidents. Je remercie encore une fois toute l'équipe pour tout ce qu'ils ont fait pour ma maman.
Par Nath R. • Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain
J'ai confié ma Maman au Moulin de l'Epine pour des troubles cognitifs importants et j’en suis ravi et très satisfait. Etablissement très bien entretenu, personnel dévoué et à l’écoute des familles et de ses résidents. Équipe dirigeante sympathique, très active, beaucoup d’animations, restauration très correcte, équipe soignante proche des résidents et à l’écoute des familles. Quelque soit le jour où le moment de ma visite je trouve Maman toujours propre, bien habillée et en sécurité. Je recommande cette établissement à tout personne voulant leur confier un proche dépendant.
Par Didier W. • Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain