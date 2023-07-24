Établissement à recommander très fortement par la qualité de l'accueil, des soins et de la prise en charge des résidants ; toutes les équipes médicales et administratives sont bienveillantes et attentives aux souhaits et besoins de leurs résidants, mais aussi des familles . Notre mère y a fait un séjour avant son décès et lui à permis de passer ces derniers mois avec plein d empathie à son égard

Par Laurent B. • Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain