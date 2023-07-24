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Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Vrain (91770)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Vrain

Établissement à recommander très fortement par la qualité de l'accueil, des soins et de la prise en charge des résidants ; toutes les équipes médicales et administratives sont bienveillantes et attentives aux souhaits et besoins de leurs résidants, mais aussi des familles . Notre mère y a fait un séjour avant son décès et lui à permis de passer ces derniers mois avec plein d empathie à son égard

Par Laurent B. Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain

Personnels très agréables compétents et réactifs

Par Michel D. Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain

personnels très compétents et sympathiques parfait pour nos anciens,bravo a vous

Par Philippe M. Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain

Ma maman a passé presque 2 ans dans cet établissement et tout s'est bien passé. Le personnel est bienveillant et attentif aux demandes/inquiétudes de la famille ainsi qu'aux besoins des résidents. Je remercie encore une fois toute l'équipe pour tout ce qu'ils ont fait pour ma maman.

Par Nath R. Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain

J'ai confié ma Maman au Moulin de l'Epine pour des troubles cognitifs importants et j’en suis ravi et très satisfait. Etablissement très bien entretenu, personnel dévoué et à l’écoute des familles et de ses résidents. Équipe dirigeante sympathique, très active, beaucoup d’animations, restauration très correcte, équipe soignante proche des résidents et à l’écoute des familles. Quelque soit le jour où le moment de ma visite je trouve Maman toujours propre, bien habillée et en sécurité. Je recommande cette établissement à tout personne voulant leur confier un proche dépendant.

Par Didier W. Résidence Du Moulin De L'Epine , Saint-Vrain

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