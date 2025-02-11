Bruno et Olivier Deborne. Mon frère et moi même tenons à remercier particulièrement l'ensemble du personnel de Mélavie non seulement pour leur professionnalisme mais aussi et surtout pour leur grande disponibilité et leur dévouement pour les résidents. Grâce à eux, notre sœur aînée y a vécu une fin de vie apaisée et très entourée. Au delà des murs nous avons trouvé à Mélavie une ambiance familiale et très chaleureuse. Par ailleurs l'établissement est très bien tenu avec des chambres impeccables et une omniprésence du personnel. Aussi nous recommandons vivement Mélavie à ceux qui souhaitent pour leurs parents sécurité, humanité et bienveillance. Encore bravo à toute l'équipe.

Par Bruno D. • Ehpad Melavie , Montgeron