Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montgeron
Mon frère et moi même tenons à remercier chaleureusement tout le personnel de Mélavie pour sa gentillesse, sa disponibilité, sa grande humanité, son sens du dévouement. Notre Maman a été très bien accueillie et soignée par toutes les équipes pendant les quelques semaines de son séjour à Melavie. Nous avons été très sensibles au sérieux de la maison, à l'empathie envers notre Maman et nous mêmes, sa famille . Grand merci à vous tous du fond du cœur.
Par Anne-marie P. • Ehpad Melavie , Montgeron
Bruno et Olivier Deborne. Mon frère et moi même tenons à remercier particulièrement l'ensemble du personnel de Mélavie non seulement pour leur professionnalisme mais aussi et surtout pour leur grande disponibilité et leur dévouement pour les résidents. Grâce à eux, notre sœur aînée y a vécu une fin de vie apaisée et très entourée. Au delà des murs nous avons trouvé à Mélavie une ambiance familiale et très chaleureuse. Par ailleurs l'établissement est très bien tenu avec des chambres impeccables et une omniprésence du personnel. Aussi nous recommandons vivement Mélavie à ceux qui souhaitent pour leurs parents sécurité, humanité et bienveillance. Encore bravo à toute l'équipe.
Par Bruno D. • Ehpad Melavie , Montgeron
Les personnes qui y travaillent sont des anges avec nos parents, beaucoup d' empathies avec les résidents. Très heureuse que mon père ai pu vivre des moments forts entouré de personnes bienfaisantes, joviales avec des rires qui résonnent encore dans ma tête quand j'allais le voir. Animations, sorties culturel et sportives etc... Mon père a été heureux auprès d'eux c'est le principal. Maison très sérieuse où il fait bon vivre soyez en sûr. Je ne pensais pas que Mélavie allait autant m'étonné par leur professionnalisme et leur gentillesse. Bravo et encore merci à votre super équipe. C.N
Par Nathalie C. • Ehpad Melavie , Montgeron
J ai eu la chance de découvrir cet établissement dans le cadre d un stage de 15 jours....un endroit chaleureux parfaitement bien géré par l équipe dirigeante et le personnel soignant... Établissement familiale, rien n est laissé au hasard.... Bravo à tous Je recommande pour toute les familles qui se posent des questions.
Par Sh O. • Ehpad Melavie , Montgeron
Personnel au top du top. Rien à dire mon père a séjourné de Août à Décembre. Il a été très bien accompagné dans les étapes de fins de vie. Merci infiniment
Par Pierre T. • Ehpad Melavie , Montgeron