Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saintry-sur-Seine
Accueil fantastique !! Tout le personnel est accueillant et souriant ! Très professionnel quand il le faut. Je recommande à 100% !
Par Kelyan S. • Le Château de Champlatreux , Saintry-sur-Seine
Ma mère réside au Château de Champlâtreux (Emeis) et je ne peux que saluer la qualité de cet établissement. Le cadre est magnifique, le château est très bien entretenu, propre, lumineux, et la cour intérieure offre un bel espace de vie pour les résidents. Le personnel est tout simplement exceptionnel : bienveillant, attentionné et toujours à l’écoute. Les activités proposées sont variées, joyeuses et créent de vrais moments de partage et de bonheur. Récemment, une soirée guinguette a été organisée avec une ambiance formidable, une belle décoration et un groupe de musique live — un vrai bonheur pour les résidents et leurs familles. Un grand bravo et merci à toute l’équipe pour leur engagement et leur humanité. C’est très rassurant et réconfortant de voir nos proches entre de si bonnes mains.
Par Thierry B. • Le Château de Champlatreux , Saintry-sur-Seine
Très bon établissement. Équipe au top ,bienveillant ,à l’ écoute et dans l’accompagnement des résidents et des familles. Locaux très propres ,restauration de très bonne qualité et variée,environnement agréable, joliment décoré et parc agréable. Chambres personnalisables. Tout est fait pour le bien être des résidents. Équipe médicale très présente et réactive. Un grand merci à toute l’équipe et à sa directrice Mme Quartier. Famille TARANTOLA
Par Pascale R. • Le Château de Champlatreux , Saintry-sur-Seine
Mon père y est depuis quelques mois, il y est heureux. Le personnel de l'établissement est attentif, souriant et toujours disponible. Je recommande vivement.
Par Claire G. • Le Château de Champlatreux , Saintry-sur-Seine
Personnel agréable, professionnel et à l écoute. Très bel établissement pour nos séniors
Par Julien N. • Le Château de Champlatreux , Saintry-sur-Seine