Ma mère réside au Château de Champlâtreux (Emeis) et je ne peux que saluer la qualité de cet établissement. Le cadre est magnifique, le château est très bien entretenu, propre, lumineux, et la cour intérieure offre un bel espace de vie pour les résidents. Le personnel est tout simplement exceptionnel : bienveillant, attentionné et toujours à l’écoute. Les activités proposées sont variées, joyeuses et créent de vrais moments de partage et de bonheur. Récemment, une soirée guinguette a été organisée avec une ambiance formidable, une belle décoration et un groupe de musique live — un vrai bonheur pour les résidents et leurs familles. Un grand bravo et merci à toute l’équipe pour leur engagement et leur humanité. C’est très rassurant et réconfortant de voir nos proches entre de si bonnes mains.

Par Thierry B. • Le Château de Champlatreux , Saintry-sur-Seine