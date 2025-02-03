Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Draveil
J'ai eu la chance de faire un stage en diététique dans ce charmant établissement. C'est une équipe professionnelle, soudée, bienveillante et humaine qui n'hésite pas à placer le résident au centre de leur priorités. La vie dans cette structure Domusvi bat de son plein chaque jour, nichée au coeur de Draveil. Je recommande fortement.
Par Axelle H. • Résidence Granger , Draveil
Une très belle résidence ,très beau cadre le personnel es très accueillant.je vous remercie pour l’aimable accueil à mon égard
Par Victoire L. • Résidence Granger , Draveil
Nous avons été très satisfait des services de l'Ehpad Granger pour ma mère qui y est restée presque 6 ans à la residence. Petite Structure avec une direction à l'écoute et surtout un personnel attentif et stable.
Par Marie C. • Résidence Granger , Draveil
Mon papa est venu sur la résidence Granger en court séjour après une longue hospitalisation. Ce séjour avait pour but de lui faire reprendre des forces pour pouvoir regagner son domicile. Après 2 mois de séjour, chose faite. La rééducation effectuée lui a permis de retrouver une partie de son autonomie et de sa joie de vivre grâce aux activités quotidiennes proposees par la résidence et à Lise kinésithérapeute. Merci à l ensemble du personnel,direction et animation comprises, pour leur bienveillance et professionnalisme
Par Dominique C. • Résidence Granger , Draveil
Cet ehpad n a absolument rien à voir avec ce qu on peut voir la plupart du temps. Chaleureux avec une decoration soignée, humain, propose des activités très régulièrement une dire triceps très impliquée dans sle bien être de ses résidents. Je le conseille vivement
Par Les V. • Résidence Granger , Draveil