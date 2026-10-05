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Résidence La Roseraie à Viry-Châtillon (91)

5.0 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Viry-Châtillon (91)
8/10 rue Polonceau, 91170 Viry-Châtillon

Les points forts de l'établissement

Équipe médicale complète internalisée (7 professionnels de santé) Jardin de rosiers, terrasse et lac à proximité pour les promenades Accès direct RER D, bus et N7/A6 depuis Viry-Châtillon

À propos de l'établissement

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Résidence La Roseraie

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Questions fréquentes

Quels professionnels de santé sont présents à la Résidence La Roseraie ?
L'établissement dispose d'une équipe médicale entièrement internalisée : médecin coordonnateur, infirmière cadre, aides-soignants, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, kinésithérapeute et diététicien. Une équipe de nuit assure une présence continue.
Quelles activités sont proposées aux résidents de La Roseraie ?
Le programme d'animations comprend des ateliers mémoire, de la gymnastique douce, des jeux de société, des sorties extérieures et des événements festifs. Un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure sont également disponibles sur place.
Comment accéder à la Résidence La Roseraie à Viry-Châtillon ?
La résidence est desservie par plusieurs lignes de bus et le RER D. En voiture, elle est accessible via la N7 (15 min d'Évry) ou l'A6 sortie 7 (25 min de Paris Porte d'Italie). Les commerces de proximité se trouvent à quelques pas.

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