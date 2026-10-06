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Résidence Granger à Draveil (91)

5.0 (15)
Maison de retraite / EHPAD à Draveil (91)
11 Avenue Granger, 91210 Draveil

Les points forts de l'établissement

Équipe médicale interne complète et équipe de nuit Habilitation APA, ASH et APL pour aides financières Cadre verdoyant proche du centre-ville de Draveil

À propos de l'établissement

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Résidence Granger

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Questions fréquentes

Quelle est la capacité d'accueil de la Résidence Granger ?
La résidence dispose de 38 lits répartis en chambres individuelles. Elle propose des séjours permanents ainsi que des courts séjours pour répondre aux besoins ponctuels des familles.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ?
La Résidence Granger est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident.
Une présence médicale est-elle assurée la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure la surveillance continue des résidents 24h/24. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée, le suivi infirmier étant assuré en journée par l'équipe paramédicale interne.

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