Résidence Les Jardins Du Lac à Brétigny-sur-Orge (91)
5.0 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Brétigny-sur-Orge (91)
2 CHEMIN DES PÂTURES, 91220 Brétigny-sur-Orge
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer avec espace Snoezelen Balnéothérapie et gymnastique douce sur place Cadre verdoyant face au lac de Carouge
À propos de l'établissement
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Résidence Les Jardins Du Lac
Questions fréquentes
Quelles pathologies sont acceptées à la Résidence Les Jardins Du Lac ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée dédiée. Il prend aussi en charge des résidents souffrant de Parkinson, d'hémiplégie ou nécessitant une trachéotomie ou une sonde gastrique. L'équipe soignante est présente 24h/24.
Quels équipements de bien-être propose la résidence ?
La résidence dispose d'un espace de balnéothérapie, d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle et d'un salon de coiffure. Des séances de gymnastique douce et des animations régulières viennent compléter les activités proposées aux résidents.
Comment se rendre à la Résidence Les Jardins Du Lac ?
L'établissement se situe au 2 chemin des Pâtures à Brétigny-sur-Orge (91220), face au lac de Carouge. La ville est desservie par le RER C depuis Paris. Un parking est disponible pour les visiteurs venant en voiture.
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