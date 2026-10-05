Quelles pathologies sont acceptées à la Résidence Les Jardins Du Lac ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée dédiée. Il prend aussi en charge des résidents souffrant de Parkinson, d'hémiplégie ou nécessitant une trachéotomie ou une sonde gastrique. L'équipe soignante est présente 24h/24.

Quels équipements de bien-être propose la résidence ? La résidence dispose d'un espace de balnéothérapie, d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle et d'un salon de coiffure. Des séances de gymnastique douce et des animations régulières viennent compléter les activités proposées aux résidents.