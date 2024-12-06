Je ne croyais pas possible de trouver un tel établissement en région parisienne. C'est un véritable soulagement de constater que nos proches sont bien pris en charge, accompagnés, dans un cadre magnifique, entretenu et décoré avec soins. Ce qui est très important pour le moral des pensionnaires autant que pour celui des familles. On n'a pas l'impression d'être dans un EHPAD, c'est tellement plus que ça. Le personnel est toujours très accueillant, à l'écoute et avec le sourire, et ça réchauffe le coeur autant que ça soulage énormément les aidants, dans ces moments qui ne sont faciles pour personne. Les intervenants sont prompts à répondre et à l'écoute. Je peux difficilement trouver mieux pour mon papa, et je vous remercie grandement de l'accueillir dans ces conditions qui allègent les difficultés. Merci pour votre implication, votre professionnalisme et votre attention.

Par Diane C. • Château Dranem , Ris-Orangis