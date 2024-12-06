Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ris-Orangis
Excellent établissement. Cadre très beau, ambiance chaleureuse, accompagnement des résidents très professionnel. Repas au top et animations très conviviales. Il y a beaucoup de sourires, ma maman s'y plaît beaucoup.
Par Anne H. • Château Dranem , Ris-Orangis
Je ne croyais pas possible de trouver un tel établissement en région parisienne. C'est un véritable soulagement de constater que nos proches sont bien pris en charge, accompagnés, dans un cadre magnifique, entretenu et décoré avec soins. Ce qui est très important pour le moral des pensionnaires autant que pour celui des familles. On n'a pas l'impression d'être dans un EHPAD, c'est tellement plus que ça. Le personnel est toujours très accueillant, à l'écoute et avec le sourire, et ça réchauffe le coeur autant que ça soulage énormément les aidants, dans ces moments qui ne sont faciles pour personne. Les intervenants sont prompts à répondre et à l'écoute. Je peux difficilement trouver mieux pour mon papa, et je vous remercie grandement de l'accueillir dans ces conditions qui allègent les difficultés. Merci pour votre implication, votre professionnalisme et votre attention.
Par Diane C. • Château Dranem , Ris-Orangis
Très bel accueil de la part du personnel, une structure qui prend soin des résidents donnant des activités diverses et variées.
Par Murcielago M. • Château Dranem , Ris-Orangis
Cette résidence est très belle et très accueillante. Le personnel est bienveillant et toujours souriant et agréable. Merci
Par Isabelle N. • Château Dranem , Ris-Orangis
En allant voir mon oncle ce week-end, j’ai constaté l’ amabilité du personnel et une réelle gentillesse du personnel auprès des résidents.
Par Valerie F. • Château Dranem , Ris-Orangis