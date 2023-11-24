Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Marcoussis
Une équipe dévouée, à l’écoute des patients. On est rassurés de savoir son parent entouré par un personnel qui aime son travail.
Par Claudia F. • Résidence Du Parc De Bellejame , Marcoussis
Auxiliaire de vie à domicile depuis 17 ans j avais certains aprioris sur ce genre d établissement au moment où j ai fait la connaissance de celui ci .. et AGRÉABLEMENT surprise .. un professionnalisme et une grande humanité envers leur résident .. il fait bon vivre à Beljame au point d y passer toujours avec grand plaisir..je visite un ancien patients 2fois par semaine et je peux vous assurer qu il fait bon vivre ici !! Les repas sont fait sur place et tout est préparé avec soin .. la directrice et tous ces collaborateurs sont dans la bienveillance de nos anciens.. je recommande fortement cet établissement les yeux fermés
Par Olivia F. • Résidence Du Parc De Bellejame , Marcoussis
Je tiens à exprimer toute mon admiration pour la manière dont cet EHPAD prend soin de ses résidents. Leur dévouement et leur professionnalisme sont exemplaires. En ces temps difficiles, votre travail a un impact significatif sur la vie de nos aînés. Votre compassion et votre engagement à fournir des soins de qualité sont véritablement remarquables. Continuez votre excellent travail, car vous apportez un e bienveillance et une bientrantance précieuses dans la vie de nos résidents.
Par Flowher P. • Résidence Du Parc De Bellejame , Marcoussis
Les personnels de direction, a l'accueil, l'animatrice et tout les personnels de cette établissement sont aceuilliant, bien veilliant, toujours a l'écoute, et s'occupe très bien des résidents et que ce soit a l'HEPAD classique ainsi cas l'unité protégé, ou est notre maman, je conseille cette établissement
Par Pascal N. • Résidence Du Parc De Bellejame , Marcoussis