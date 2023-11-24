Auxiliaire de vie à domicile depuis 17 ans j avais certains aprioris sur ce genre d établissement au moment où j ai fait la connaissance de celui ci .. et AGRÉABLEMENT surprise .. un professionnalisme et une grande humanité envers leur résident .. il fait bon vivre à Beljame au point d y passer toujours avec grand plaisir..je visite un ancien patients 2fois par semaine et je peux vous assurer qu il fait bon vivre ici !! Les repas sont fait sur place et tout est préparé avec soin .. la directrice et tous ces collaborateurs sont dans la bienveillance de nos anciens.. je recommande fortement cet établissement les yeux fermés

Par Olivia F. • Résidence Du Parc De Bellejame , Marcoussis