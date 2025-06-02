Mon papa a résidé dans cet établissement de février à mai 2025. Agé de 99 ans, il ne pouvait plus rester seul et j'ai trouvé dans cet espace un lieu chaleureux, accueillant où tout le personnel est aux petits soins pour les résidents. Durant ces quelques mois mon papa a été très heureux. Il nous a quittés le 16 mai dernier. Lors de cette épreuve, nous avons ressenti mes soeurs et moi-même beaucoup d'empathie et surtout une très grande gentille avec des mots qui nous ont fait chaud au coeur. Il n'est jamais facile de laisser un proche affaibli par l'âge et la maladie. C'est pourquoi, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui nous remplacent et qui font très bien leur travail. Je les en remercie une nouvelle fois.

Par Marie-claude D. • Résidence Médicis , Viry-Châtillon